Поймать пока не поздно

В Сургуте вот уже полмесяца по дорогам города разъезжает картинг, которым управляет молодой человек 25 лет. В соцсетях водители жалуются на то, что он ставит под угрозу безопасность дорожного движения, делятся историями о том, как где-то случайно его чуть не задавили, попросту не заметив невысокий транспорт. Помимо этого, парень выезжает и ездит по тротуарам, гоняет по дворам, тем самым еще и создавая опасность для пешеходов.

Размышлять о вменяемости этого человека я не хочу и не буду.

Мне не понятна позиция нашей полиции. За все это время они оштрафовали водителя картинга всего один раз — 31 мая.

Специально сегодня, 11 июня, я уточнила этот момент: да, штраф один. Его бы наказали рублем еще, если бы люди (!) присылали фото в полицию с указанием места, даты и времени съемки. Доказать его вину по фотографии в соцсетях без опознавательных знаков невозможно. Также применить к мужчине какие-либо санкции было бы можно, если бы его заметили сотрудники ДПС. То есть за все это время с конца мая, представляете, этот картинг ни разу не попался на глаза многочисленным гаишникам города! То есть сотням водителей — да, а им — нет!

И это с учетом, что не так давно сотрудников дорожной полиции Сургута заставляли выполнять невыполнимые планы по поимке тех или иных нарушителей. Вот он — нарушитель, ловите! Планы же в любом случае остались. А недавно в городе появился мотобатальон, который этого мужчину на картинге может поймать на раз-два.

Даже если сейчас полиция придумывает, как его наказать, поэтому пока ничего не предпринимает, или он по счастливой случайности больше не попался на глаза ни одному гаишнику, промедление правохранителей может привести к печальным последствиям. Например, не дай бог, его таки случайно задавят. Тогда он потеряет здоровье или жизнь, а водитель, наехавший на него, получит серьезные неприятности и психологический урон. Или тоже погибнет в этой аварии.

А ведь решить эту катающуюся городскую проблему не сложно. Было бы желание.

Фото: А. Бостаника, Mari Ka

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