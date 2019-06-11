​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»

На популярном Youtube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions» опубликован очередной ролик, «героем» которого стала сургутская еда. Иностранцам предложили попробовать особенные продукты региона: пельмени с мясом лося и оленя, соленые грузди, вяленый чир, сосновые шишки в шоколаде и шоколад с брусникой.

«Не все русские пробовали то, что привезли вам», — похвастался закадровый голос. «Еще не знаю, повезло нам или нет», — парировал итальянец.

Пельмени на вид показались похожими на «наши тортеллини, хачапури и равиоли с начинкой» и, в целом, пришлись по вкусу. «Они точно из какого-нибудь бобра, — предположил один из итальянцев и попросил, попробовав, — мне нравится, только не говорите, что внутри».

Грузди оказались слишком большими, но тоже вполне вкусными. Победителем вкусового батла, судя по реакции едаков, стал чир вяленый: «Чумовая консистенция! Вкусно!». Недостаток у рыбки был только один: пилить его оказалось непросто.

Десерт — шишки в шоколаде и шоколад с брусникой — тоже оказались неплохими на вкус. Одной половине итальянцев понравился «живой» шоколад, другой — шишки. Впрочем, и критике они подверглись: «Будто опилки съел».

Ролик опубликован на канале 10 июня и уже набрал почти 250 тысяч просмотров.

Youtube-канал «Итальянцы byKuznoProductions» создают россияне Лариса Степанцова, Дарья Переверзева и Виталий Казанин, которые живут в Италии. Главные герои роликов — итальянцы, которые знакомятся с русской кухней и культурой, а потом эмоциональной делятся впечатлениями. Некоторые ролики на канале набрали более миллиона просмотров.