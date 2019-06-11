Нам в очередной раз дали понять: не суйтесь, куда не просят. Причем всем – журналистам, общественникам, активным гражданам. Потому что если будем соваться, куда не следует, тревожить очень занятых и весьма солидных людей неудобными вопросами, нам могут хорошенько дать по рукам, по мозгам, по почкам. Ну а если и так не дойдет, вообще законопатят куда Макар телят не гонял… За что? Это вопрос чисто риторический.

Найти можно что угодно, особенно в небольших районных или муниципальных СМИ, где редактор одновременно еще и директор. Нарушение финансовой дисциплины, несоблюдение требований ведения документов и — пожалуйте на увольнение! А то и под статью о растрате.

Есть и другие варианты: власти как учредитель СМИ могут вообще сократить редакцию «за ненадобностью». Если дотошные журналюги уж сильно допекут власть предержащих и/или деньги имеющих.

СМИ не муниципальное? Не получает деньги из бюджета? Тогда нужно искать компромат на поднадоевшего человечка, а ежели такового нет – придумать любую ересь, устроить провокацию, хоть арест за якобы угон автомобиля, хоть за распространение порнографии, к примеру.

Так что история с Иваном Голуновым, увы, далеко не первая и, боюсь, не последняя. Журналистов бьют давно и довольно крепко. Причем местным достается куда больше и чаще, чем федералам. Только страна об этом не знает.

P.S. В 2009 году мой муж Дмитрий Осьминкин, будучи редактором газеты «Сургутские ведомости», опубликовал большое расследование о ритуальном бизнесе, подробно рассказав о существующих поборах в городском морге и тех, кто их берет. Описанные сотрудники в бешенстве заявили ему тогда, что, мол, еще припомнят… В сентябре 2018-го в морге категорически отказались обрабатывать и бальзамировать тело. Ни за какие деньги, хоть официально, хоть сразу на карман. «С Осьминкиным ничего делать не будем. Принципиально!», — заявили суровые морговские санитары. Отомстили…

Почитайте еще версию главреда siapress.ru Дмитрия Щеглова о том, как и из-за чего случилась история с Иваном Голуновым.