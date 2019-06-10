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​Расходитесь, граждане?

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В деле Голунова, похоже, народ и партия едины. «Проект» пишет, что в Кремле приняли стратегическое решение откатить и замять эту историю до 20 июня, т.е. до прямой линии с Владимиром Путиным – слишком уж большие репутационные риски прорисовываются. Источники издания утверждают, что домашний арест вместо СИЗО согласовывал лично глава администрации Президента Антон Вайно, а центральным печатным и электронным СМИ высочайше разрешено поддерживать журналиста.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн радостно информирует общественность, что благодаря его обращению московская городская прокуратура изъяла дело Голунова у полиции и передала его в следственный комитет. Хотя официального подтверждения словам депутата пока нет, направление движения для журналиста вполне благоприятное.

Теперь главное – как полиции выйти из этой ситуации если не в белом, то хотя бы не в коричневом. Понятно, что определенные головы полететь могут, но власти стратегически нельзя показывать трудящимся, что да, доблестные органы вот так и работают. Главное теперь – как журналиста отпустить, и при этом лица не утерять.

А подсказку в направлении, как это сделать, дает телеграм-канал Baza, даром что Роскомнадзор их дустом травит. Там изучили записи видеокамер, установленных рядом с местом, где был арестован Иван Голунов, и рассмотрели, что примерно в то же время в ста метрах от точки задержания журналиста некий молодой человек в темных очках присел возле водопроводной трубы, посидел так с минуту (чем он там занимался, не разглядеть), а затем быстрым шагом скрылся.

Из этого наблюдения следственные органы при желании могут сделать вывод, что Ивана просто… перепутали с закладчиком дозы, который сделал свое черное дело за водопроводной трубой. Версия с «перепутали» очень удобная: была оперативная информация о закладке, описание личности совпало, вот и задержали.

Остается только придумать, как объяснить «изъятие» наркотиков. Можно, в конце концов, замять следствие по факту многочисленных процедурных нарушений, скормив СМИ историю суровой борьбы с наркоторговцами и вынужденном использовании (в стиле «кто-то кое-где у нас порой») «подкидного» материала, как это описывает Тарас Криштанович. Главное – снять сомнения в заказном характере ареста конкретного журналиста за его профессиональную деятельность.

В общем, конечно, не факт, что события будут разворачиваться именно так, но сценарий вполне себе жизнеспособный. И, между прочим, в Чечне по УДО выпустили главу грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков. Титиев не признал вину, заявив, что полицейские останавливали его автомобиль, в котором обнаружили двухсотграммовый сверток марихуаны, дважды – как раз чтобы подбросить наркотики и найти их. Кадыров уже одобрил решение суда.

С учетом того, что глава Чечни всегда очень чутко реагирует на ситуацию, предвосхищая многие тенденции и дуновения, можно сделать определенные выводы. Продолжаем следить за развитием событий.


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Сегодня в 22:17, просмотров: 128, комментариев: 2


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Комментарии:
kosha
не нравится
Сегодня в 22:37
Почему перепутали ? По аналогии с Украиной написать ,что он сам до них пришёл.
444
не нравится
Сегодня в 22:46
Ну, Олег... Автомобиль Оюба Титиева дважды не останавливали. Его остановили один раз, после долгого препирательства вдруг откуда не возьмись менты притащили пакет с неизвестным веществом и сказали, что нашли его в машине. Без понятых и прочих условностей. Потом отвезли всех в ментовку и начали мурыжить. Оюб Титиев настаивал, что все это полное беззаконие. Через несколько часов менты решили что-то сделать и не нашли ничего лучше, чтобы отвезти и машину, и пакет, и Оюба Титиева на тоже самое место, привезти туда понятых и ЕЩЕ РАЗ ИЗЪЯТЬ подброшенный уже однажды пакет с наркотой. За этот чеченский беспредел человека не оправдали в суде, а продержали в тюрьме не один год. Это же просто катастрофа, а не какой-то положительный пример.

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