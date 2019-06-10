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​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

На стенде появилось 15 новых фото спортсменов, ученых-энергетиков, медиков, журналистов и других отличившихся лиц

В 2019 году на Доску Почета Сургута поместили 16 новых лиц и коллективов, которые отличились профессиональной или творческой деятельностью, внесли весомый вклад в развитие экономического потенциала, образования, культуры, физкультуры и спорта, иной деятельности, способствующей всестороннему развитию города.

СИА-ПРЕСС подготовил для вас обзор, в котором расскажет, за что же эти сургутяне удостоились права попасть на Доску Почета.

Ученик 11 класса гимназии имени Ф.К. Салманова Филипп Абрамов. Молодой человек победил в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2018/2019 учебном году, и муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, биологии в 2017/2018, 2018/2019 учебных годах.

Студент Сургутского политехнического колледжа Равиль Ахметов. Победитель IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «3D Моделирование для компьютерных игр» в 2018 году и победитель в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «3D Моделирование для компьютерных игр» в 2019 году.

Сургутский клинический перинатальный центр в лице главврача Ларисы Белоцерковцевой. За победу в конкурсе-рейтинге ТОП-10 за успехи в области охраны материнства и детства по итогам «Переклички перинатальных центров–2017» (по версии МАРС) в 2018 году. Также медучреждение стало лауреатом V Всероссийской премии в области перинатальной

медицины в номинации «Технология года» в подноминации «В области ранней диагностики врожденных патологий» в 2018 году.

Главврач Сургутской городской клинической поликлиники №5 Галина Шипилова. За победу во втором окружном этапе Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» в 2018 году.

Волейбольная команда спортшколы «Аверс» (тренер — Сергей Руденко) попали на Доску Почета за несколько побед в прошлом году: в Кубке России по волейболу среди мужских команд (спорт глухих); в пятой Европейской лиге Чемпионов по волейболу среди мужских команд (спорт глухих) и в городском конкурсе «Спортивная элита 2018» в номинации «Лучшая спортивная команда».

Спортсмен спортшколы «Ермак» Сергей Машинцов. Сургутянин в 2018 году победил в Чемпионате мира по пауэрлифтингу, Чемпионате России по пауэрлифтингу и в городском конкурса «Спортивная элита 2018» в номинации «5 лучших спортсменов по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр». И его тренер Михаил Фролов.

Ансамбль танца «FLEX» из Городского культурного центра (руководитель — Людмила Голубенко). Ребята в этом году стали лауреатами I степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов». А в пошлом году выиграли в международном конкурсе «Российский звездопад», международном конкурсе «Звездный триумф» и окружном конкурсе «Юные таланты России – Югра».

Творческий коллектив спектакля для взрослых «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха» Театра актера и куклы «Петрушка» попал на Доску Почета за победу в VI фестивале-конкурсе кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок 2018 год» в номинации «Лучший спектакль».

Хор «Непоседы» детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого (преподаватель – Валентина Петрова, концертмейстер – Елизавета Юрьева). Коллектив стал в этом году лауреатом I степени II Международного конкурса музыкально-художественного творчества START, а в 2018 — обладателем Гран-при Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов».

Главный редактор «Радио-88» Юлия Вискова. Удостоилась места на Доске Почета за победу в XXV городском творческом конкурсе «Журналист года–2018» в категории «Радио».


И.о. главного редактора редакции информации, тематических программ и документальных фильмов телерадиокомпании «Сургутинтерновости» Дарья Давыдова. За победу в XXV городском творческом конкурсе «Журналист года–2018» в категории «Телевидение».

Корреспондент газеты «Сургутская трибуна» Илюза Хафизова. За победу в региональном конкурсе «Журналист года Югры–2018» в номинации «Лучший журналист печатных СМИ», в XXV городском творческом конкурсе «Журналист года–2018» в категориях «Печатные СМИ» и «Народное признание».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель технологии средней школы № 31 Лариса Сакур.

Сургутянка выиграла региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Сердце отдаю детям – 2019».

Сотрудник УМВД Валерий Ковальногов победил в 2018 году в региональном этапе конкурса профессионального мастерства среди сотрудников территориальных органов МВД России на районном уровне на звание «Лучший по профессии».

Авторский коллектив «Тюменьэнерго» (Игорь Богач, Андрей Буров и Константин Журавлев). Сургутяне стали лауреатами первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа в 2018 году.

Справка: За 10 лет на Доске Почета Сургута висели фото 245 сургутян и 111 организаций, команд и авторских коллективов города, а также шесть многодетных семей.

Фото: gkc-surgut.ru, surgpu.ru, admsurgut.ru, avers-sport.ru, teatr-petrushka.ru, facebook.com/Tumenenergo


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Сегодня в 15:24, просмотров: 417, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:46
Все молодцы!Поздравляем!

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