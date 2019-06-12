Дорогие сургутяне!

Примите искренние поздравления с нашим общим праздником –

с 425-летием со Дня образования города Сургута!

Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы на предстоящие десятилетия.

Замечательно, что и сегодня Сургут продолжает движение вперед, а его жители, невзирая на холод и стужу, своим самоотверженным трудом прославляют наш славный город!

От всей души желаю каждому сургутянину крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, славных дел и новых трудовых свершений. Пусть наш Сургут остается вечно молодым, растет и процветает!