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Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно

Рассказываю, как это происходило 20 лет назад. Думаю, технологии не сильно изменились

Сургутский бизнесмен Тарас Криштанович на своей странице в Facebook отреагировал на самое громкое событие последних дней — обвинение журналиста издания Meduza Ивана Голунова в сбыте наркотиков. Многие полагают, что наркотики Голунову подбросили, и Тарас вспоминает, как подобное происходило в Сургуте в 90-х годах, а также высказывания о кейсе журналиста Meduza.

Для многих не секрет, что я в юности работал на ТВ, и очень часто выезжал на съемки задержаний наркосбытчиков, думаю больше 30 раз точно. И примерно столько же раз я был понятым при этих задержаниях. Поэтому знаю, как это происходит. И могу с уверенностью сказать, что если кто-то решил вас подставить, то сделать это элементарно.

Ну а теперь рассказ, как это происходило тогда, 20 лет назад. Думаю, технологии не сильно изменились.

В те времена наркотики были везде, все знали где они продаются, а продавались они почти в каждом дворе. И в основном торговали ими многодетные тетеньки из южных республик. Их ловили, судили, они откупались, их выпускали, они опять начинали продавать и так по кругу. Помню одна из них, круга четыре таких прошла.

Обычно мы выезжали на съемки вместе с группой оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они вылавливали наркоманов, прессовали их, они рассказывали где купили наркоту. Мы ехали туда, запускали этого человека еще за одной дозой. В этот момент мы стояли на пару этажей ниже и могли все слышать. Он возвращался с пакетиком. Теперь мы точно знали, что в этой квартире торгуют наркотой, а у торговок наши меченые купюры.

Но надо понимать, что тетеньки были совсем не дуры. Во-первых, у них стояло по две железные двери и видеокамеры, во-вторых, они их никому просто так не открывали. Деньги и наркотики передавались через лючок в дверях. И в случае малейшего подозрения они сливали все наркотики в унитаз. Хранилось дома немного, да и маржинальность позволяла без страха спускать деньги в унитаз.
Оперативники понимали, что им просто в квартиру не попасть, а если и попадут, то ничего уже не найдут. Думаю, после пары-тройки таких неудач они и решили начать подбрасывать наркотики этим дамам.

После того, как наркоман спускался, мы с оперативниками поднимались, звонили и просили открыть дверь. В ответ тишина 5-10 минут, но дверь все же открывали. Тетеньки при этом были невозмутимы, понимая, что оперативники ничего не найдут, вся наркота уже в унитазе. Потом привлекались еще понятые – это могли быть люди с улицы или соседи. Вся эта «банда» проходила, например, в зал. Было нас в итоге человек 7-10, вместе с хозяевами квартиры. Ну и там суета, плюс стандартная процедура, вопросы, «есть ли у вас что-то незаконное» и т.д. Невозмутимые тетеньки, вели себя нагло и расслаблено, шутили даже. Начинался обыск с зала. Иногда находили специальные весы, на которых взвешивали наркотики, ниточки и пакетики для них. Но как вы понимаете, в этом, по сути пока ничего незаконного не было и особо ничего не доказывало.

Вся толпа в этот момент находилась в зале, там перерывалось все, что можно, но кроме ниток и пакетиков – ничего. Дальше мы шли, например, на кухню или в ванную. И – о боже! Там прямо на полу, на холодильнике или в вазе обнаруживалось пару пакетиков с веществом, сильно похожим на наркотик. В этот момент лица хозяев менялись, они начинали орать, что это не их наркотик, а «поганые менты» им это подбросили. Только в этот момент они начинали звонить адвокатам и бросаться на оперативников с кулаками.

100 процентов из 100 я понимал, что наркотик появился там минут за пять до этого, с помощью оперативников. Я, конечно, сам этого никогда не видел, впрочем, как и наркоторговки. Но не надо быть гением, чтобы понять, что это было именно так. Пока вся толпа была в зале и там творился хаос и суета, кто-то из оперативников спокойно бросал пакетик в другой комнате. Почему я уверен в этом – да потому что пакетики находили прям на виду. У оперативников попросту не было достаточно времени, чтобы спрятать их как следует. Не думаю, что наркоторговки могли быть так беспечны и смыть все унитаз, а возле плинтуса хранить еще пару грамм.

От сюда и их реакция. Сначала крайне спокойная, уверенная в своей безнаказанности, а потом истерическая, – с пониманием, что их подставили. Самое смешное, что это были именно их наркотики – просто купленные наркоманами и изъятые оперативниками, а потом уж подброшенные.

На третий-четвертый раз я уже замечал, кто ответственный за подброс, как оперативники дают друг другу сигналы что дело сделано. Меня конечно в подробности не посвящали, но я и так уж все понимал. Возможно, поэтому на подобные съемки почти всегда выезжал я. Сработались, так сказать.
К тому же, все типа по закону, да еще и я тут с камерой, снимаю все для ТВ. И видно, что пакетик лежит, понятые видели то же самое и, конечно, могли это подтвердить на суде.

В первый раз я ничего не понял, наивный был, ну и не думал, что такое вообще возможно. Позже догадался, что ребята просто замучились отпускать наркоторговок, и таким нехитрым образом решили увеличить раскрываемость.

В тот момент, я считал что это правильно. Ибо я сам видел, что они все же торговали наркотиками, а значит должны были быть наказаны. Но уже тогда я вдруг осознал: а что милиционерам помешает подбросить наркотики таким же образом кому угодно? Схема-то рабочая.

Но те оперативники были нормальными людьми, и реально работали не за деньги, а по совести. Искренне веря, что искореняют зло. Хотя, наверное, и понимали, что переступали грань закона, по сути, тоже становились преступниками. Повторюсь, я их тогда в душе оправдывал, так как город утопал в тяжелых наркотиках, молодежь гибла толпами, и этих убийц надо было сажать. Да и других вариантов взять их с поличным практически не было.

Теперь немного о журналисте «Медузы». Я не знаю работ этого журналиста, «Медузу «не читаю, и утверждать, что он невиновен, не могу. Так как не знаю, торговал он наркотиками или нет. Думаю, возможно и то и другое. Одно то, что он журналист и что занимался громкими расследованиями, совсем не означает, что он невиновен. Но есть одно НО! Это то, как арестовывали этого человека и как проходили обыски, осмотры и задержание. На мой взгляд, были нарушены все возможные процедуры. И уж конечно, при желании, ему легко могли подбросить не только наркотики, но и взрывчатку, оружие, или голову любимой лошади товарища Собянина. Так что теперь, виноват он или нет – это уже не важно, так как их доказательная база скомпрометирована. По идее, в стране, где есть законодательство, такое дело должно развалится еще до суда, ибо в правовом государстве, адвокат бы опротестовал доказательства, добытые таким путем.

Если парня все же посадят, то это прям очень сильный звоночек, что сесть в тюрьму теперь может абсолютно каждый, при этом очень быстро. Был бы заказ. Просто сейчас обкатывается технология.

И если есть люди, не понимающие этого и считающие, что это их не коснется, то, на мой взгляд, у них есть все признаки слабоумия.

Надеюсь, что все же правосудие восторжествует. А моя обеспокоенность, останется лишь в моем воображении.

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Сегодня в 11:47, просмотров: 115, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:26
Американцы ловят и сажают россиян по всему миру, хакеров, по разным, порой надуманным или не доказанным поводам. Возмущения особого нет.
Странно. В России не хуже чем в другой стране. Даже лучше относятся при задержании чем в демократических якобы странах. Там если начинаешь возмущаться - пулю в лоб запросто схлопотать. Ничего все молчат.
Что произошло с работником Медузы - тут только гадать приходиться. То что в крови нет наркоты - это уже хорошо и факт. Остальное, дело такое. Сказать что не было или было, пока не возможно. Узнаем достоверно, тогда можно говорить, кто и что виноват...
Но вот это визг он напрягает.Причем сильно, резко все возмутились все свободные журналисты.

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Мнения

Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно

Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно
Рассказываю, как это происходило 20 лет назад. Думаю, технологии не сильно изменились
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