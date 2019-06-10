​Я Иван Голунов

Я, наверное, сейчас буду впервые настолько откровенна. Все эти несколько дней, что развивается ситуация вокруг Ивана Голунова, я читаю свежие новости о нем и… плачу. Это — очень глупо и по-женски. Может, тупо совпало с гормональным циклом. Но тут намешано все. И переживание за отдельно взятого человека, и страх перед системой, и гордость за профессиональное сообщество, и благодарность всем тем людям, которые отстаивают Ивана и справедливость.

С одной стороны, большинству из нас никогда не стать Иваном Голуновым. Это дело избранных быть максимально профессиональными и смелыми. Но, с другой, мы все — он.

Чтобы попасть под систему не надо писать на какие-то строго определенные темы. Ты можешь просто случайно написать то, что помешает интересам человека, у которого в партнерах, друзьях или родственниках есть влиятельный силовик.

Ты вообще не должен быть журналистом, чтобы попасть под систему. Ты никогда не знаешь, из-за чего попадешь под руку тому, кто может организовать тебе «народную 228». Написал жалобу на отрытую в жилом доме пивнушку? Подрезал чью-то супругу на дороге? Всё — суши сухари.

Я, конечно, несколько утрирую. Но весь ужас ситуации не в том, что сейчас эта система работает против Ивана Голунова. А в том, что она вполне успешно работает. И нам не посчитать, сколько людей вот так просто посадили или пытались посадить. Потому что не в защиту каждого Константин Хабенский выступит с речью на открытии Кинотавра, а лучшие издания страны выйдут с одинаковой обложкой. Но это не отменяет того, что #мыИванГолунов.