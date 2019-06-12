Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 425-летием Сургута! Я уверена, что наш город – самое романтичное место на свете! Это город, в котором живут только самые смелые, выносливые и красивые люди.

Даже когда Сургут был поселком, без панельных домов и дорог, многие первопроходцы остались здесь, влюбившись в это место. Нефтяники, газовики, энергетики, водители, рабочие и еще многие, кто покорял Сургут – не боясь трудностей, поднимали его из глубин тайги. Люди искусства и образования создавали здесь большой культурный пласт. И пусть сделать предстоит еще очень много, посмотрите, как изменился наш город за последние десятилетия! И все это благодаря нашим общим усилиям: мы всем городом высаживаем деревья и проводим субботники, облагораживаем наши парки и скверы!

Сегодня, в этот день, в этот юбилейный год, самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города. Прошло много лет, а его дыхание остается прежним. Все также работают буровые, все также строятся дома и прокладываются новые дороги. С праздником, дорогие сургутяне, с Днем города, с юбилеем Сургута! Любите и берегите его, учите этому своих детей! Пусть жизнь в этом городе будет для всех нас красивой, счастливой и радостной!