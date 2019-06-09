Пишу поделиться своими эмоциями о сериале «Чернобыль», который сняли американцы, в нем пять серий. Премьера была в начале мая. Посмотрите, очень рекомендую и советую.

Сериал, который показывает реальные события катастрофы 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС и города Припяти, где я жила и была эвакуирована 27 апреля 1986 года. Это история нашего государства, тогда еще Советского Союза, наших людей-героев.

Я просмотрела этот сериал в полном ужасе и шоке, с кучей эмоций и переживаний, с мыслями... Как же мы смогли выжить???

А ведь когда случилась эта авария, правительство все тщательно скрывало от СМИ, от нас, кто там жил и находился в те минуты и часы. В сериале показывают, как люди стоят на мосту и смотрят на пожар на атомной станции, и это правда!!!

Мои одноклассники туда тоже ездили, и их нет в живых уже давно. В общем, смотрите в интернете этот сериал.

Единственное, жаль, что город Припять в кино был компьютерный, у нас не было таких домов и улиц, сразу видно, что снимали не в Припяти.

Смотрите и длитесь впечатлениями.