Что случилось с Голуновым

Что, по моему мнению, случилось с Голуновым. Какие-то перцы, которых он обидел, сговорились с другими перцами, которые имеют силовой ресурс, чтобы сделать журналисту «ответочку». Сделали, как всегда, не вовремя - в момент ПМЭФ, где вся повестка мгновенно рухнула, и где первых лиц государства стали массово спрашивать про Голунова. Те, вероятнее всего, ничего особо не знали (сговорившиеся перцы были на пару-тройку этажей ниже), и их это все жутко бесило.

Не очень хорошо получается, когда кто-то ставит своё начальство в неудобное положение. А тут ещё и вся прогрессивная и журналистская общественность встала на дыбы - даже на тг-канале, посвящённом индустрии киберспорта (уж казалось бы!) был пост про Голунова. Вот и вышло, что по тяжкой статье человеку дали домашний арест. Система понимает, что ее винтики дали маху, но откатывать полностью не любит. Посмотрим, как это будет развиваться.

Ивану Голунову и его семье желаю побольше сил, чтобы благополучно пережить эту историю.