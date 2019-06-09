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Следите за делом Голунова

Вы уже слышали про Ивана Голунова? Он журналист. Занимался серьезными расследованиями. И вот 6 июня его арестовали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На сайте МВД оперативно появились 9 фотографий, на которых изображена целая нарколаборатория, в подтверждение обвинений против журналиста. Позже в полиции признали, что только один снимок сделан дома у Голунова (на нем, кстати, нет ничего особенного), остальные к жилищу Ивана не относятся. А у задержанного найдены наркотические вещества, ему «светит» от 10 до 20 лет заключения. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.

Адвокаты зафиксировали у арестованного телесные повреждения, по словам задержанного его сутки не кормили и не давали спать. Бригаду медиков следователи не пускали к журналисту, а когда врачи все же добрались до него, то обнаружили подозрение на перелом ребер и сотрясение мозга. Впрочем, в больнице, куда его все же отправили на обследование, подозрения не подтвердили. Тем не менее, сделали прививку от столбняка, поскольку ссадины на теле отрицать невозможно.

Тем временем 48 часов задержания без избрания меры пресечения истекли и подозреваемого должны были бы немедленно освободить, но вместо этого отправили в суд, где следователь и прокурор запросили арест в СИЗО. Суд, однако, избрал мерой пресечения домашний арест.

Возможно, потому, что столичное журналистское сообщество встало на дыбы. В Москве многие знали и работали вместе или рядом с Голуновым, и поверить в то, что журналист занимается сбытом наркотиков, не могли. За Голунова вступились Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, Илья Варламов, Владимир Познер, Тина Канделаки, Дмитрий Муратов и др., редакции многих СМИ, профсоюз журналистов и работников СМИ, Союз журналистов России и т.д.

Перед зданием МВД моментально появились массовые одиночные пикеты, если это можно так назвать. Один за одним журналисты становились с плакатами в поддержку Ивана, их тут же забирали полицейские, нарушая закон, на место задержанных вставали новые. Позже всех отпустили без составления протоколов, а для участия в одиночном пикете выстроилась целая очередь. Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге, журналисты вышли с плакатами к посольствам России в разных странах, включая США. Делом журналиста заинтересовались международные правозащитные организации, советник Президента России заявил, что о Голунове знают в Кремле.

На момент принятия решения о мере пресечения у Никулинского районного суда Москвы собралась внушительная группа поддержки, скандировавшая «Свободу Голунову!» и «Позор!».

В итоге по тяжелейшей статье человека отправили под домашний арест – неслыханное, надо заметить, дело, косвенно подтверждающее, что что-то здесь не так. Впереди – самое сложное, поскольку доказательство невиновности журналиста автоматически означает виновность тех, кто его арестовал и обвинил. Сам Голунов утверждает, что арест – следствие его расследования в сфере интересов так называемой похоронной мафии, поскольку ему поступали соответствующие угрозы. Впрочем, у Ивана есть еще несколько «горячих» тем, которые могли бы стать источником его нынешних проблем.

Я пишу об этом, поскольку за пределами Москвы эта история не получила сколько-нибудь выраженного отзыва. Также потому, что основные государственные СМИ об этом вряд ли расскажут. А знать об этом надо всем. Дело тут даже не в самом Голунове, а в том, что в нашей стране происходят подобные вещи. Между так называемым цивилизованным обществом и средневековым правом сильного – тонкая грань, которая исчезает вне фокуса общественного внимания.

Теперь вы знаете о Голунове, если не знали до сих пор. Или не хотели знать. Следите за его делом, реагируйте. Дайте себе и всем нам шанс.

И да, Россия обыграла Сан-Марино со счетом 9:0. Историческая победа.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 316, комментариев: 2


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Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 12:13
второй "сквер" намечается...советские методы в зарождающемся свободном обществе не проходят....
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:45
Кстати, что там с пытками Свидетелей Иеговых в Сургуте, дело похезали? И дело ведь тоже не в иеговистах. Можно представить сколько дел с обычными гражданами вообще не всплывает. Как сказал Сидоров, бывший главный по правам человека в Югре: большинство жалоб от граждан поступают на неправомерные действия полицейских. Но, доказательств нет…
Кто, следующий?

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