Как будет выглядеть будущий спортивный центр возле школы №12 в Сургуте

Вот так будет выглядеть будущий спортивный центр возле 12 школы!

Вопрос строительства данного объекта и благоустройство прилегающей территории продолжает быть крайне актуальным как для жителей близлежащих микрорайонов, так и для меня как депутата от этого избирательного округа.⠀

На сегодняшний день удалось сделать следующее:

Сформировать земельный участок и поставить его на кадастровый учет. Это важно, так как без наличия правильно оформленной земли не имеет смысла искать средства на строительство. Выделить средства из бюджета города на разработку проектной документации. Конкурс на данные работы был выигран ООО «Стройуслуга».

⠀Далее, согласно действующему законодательству, готовый проект спортивного центра был направлен на проверку в управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве. Результаты проверки будут готовы в середине июня.

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Внешний вид и предложенный проект благоустройства территории я запросил в управлении капитального строительства Сургута и размещаю для возможности обсудить и задать интересующие вопросы.

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От себя могу сказать, что проект спортивного центра предполагает строительство объекта по самым современным технологиям и оснащение его профессиональным оборудованием.

Внутреннее пространство имеет два универсальных игровых зала для занятия волейболом, баскетболом, гимнастикой и так далее. Прилегающая территория запланирована с учетом всех норм доступной среды, то есть удобна для маломобильных групп населения.

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Осталось дело за «малым»: найти деньги на строительство данного спортивного объекта в размере 155 млн рублей.

В настоящее время это совсем непросто, так как государственная политика максимально направлена на переход работы школ в одну смену и благоустройство общественных пространств (парки, скверы, набережные и так далее), соответственно, львиная доля городских бюджетных средств направлена на решение этих вопросов.

Несмотря на все трудности, буду стараться убедить коллег поддержать данный проект и включить необходимую сумму в бюджет следующего года.

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