Как будет выглядеть будущий спортивный центр возле школы №12 в Сургуте

Вот так будет выглядеть будущий спортивный центр возле 12 школы!
Вопрос строительства данного объекта и благоустройство прилегающей территории продолжает быть крайне актуальным как для жителей близлежащих микрорайонов, так и для меня как депутата от этого избирательного округа.⠀
На сегодняшний день удалось сделать следующее:
- Сформировать земельный участок и поставить его на кадастровый учет. Это важно, так как без наличия правильно оформленной земли не имеет смысла искать средства на строительство.
- Выделить средства из бюджета города на разработку проектной документации. Конкурс на данные работы был выигран ООО «Стройуслуга».
⠀Далее, согласно действующему законодательству, готовый проект спортивного центра был направлен на проверку в управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве. Результаты проверки будут готовы в середине июня.
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Внешний вид и предложенный проект благоустройства территории я запросил в управлении капитального строительства Сургута и размещаю для возможности обсудить и задать интересующие вопросы.
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От себя могу сказать, что проект спортивного центра предполагает строительство объекта по самым современным технологиям и оснащение его профессиональным оборудованием.
Внутреннее пространство имеет два универсальных игровых зала для занятия волейболом, баскетболом, гимнастикой и так далее. Прилегающая территория запланирована с учетом всех норм доступной среды, то есть удобна для маломобильных групп населения.
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Осталось дело за «малым»: найти деньги на строительство данного спортивного объекта в размере 155 млн рублей.
В настоящее время это совсем непросто, так как государственная политика максимально направлена на переход работы школ в одну смену и благоустройство общественных пространств (парки, скверы, набережные и так далее), соответственно, львиная доля городских бюджетных средств направлена на решение этих вопросов.
Несмотря на все трудности, буду стараться убедить коллег поддержать данный проект и включить необходимую сумму в бюджет следующего года.