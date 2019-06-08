​Поможем губернатору?

Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме озвучила задачу на ближайшую пятилетку – довести среднюю продолжительность жизни югорчан до 78 лет. Реально ли это? Если смотреть на динамику процесса, то – вполне. Я, если честно, был удивлен, когда выяснил, что в 1994 году этот показатель едва переваливал за 61 год. К 2009-му была преодолена отметка в 70 лет, сегодня она превышает 74 года.

Губернатор Югры назвала основную причину успеха, а также поведала о главной проблеме на пути к долголетию. Итак, прорыв нам обеспечивает развитие медицины, а тормозит высокая смертность в ДТП. Немного схематично, но в целом – статистика говорит именно об этом. А о чем статистика умалчивает? О том, что сложно подсчитать.

Об образе жизни. Проанализировав причины долголетия, мировая наука давно пришла к следующим выводам: на первом месте стоит именно образ жизни. На втором – климатические условия. И только на третьем – социальные причины, включающие в себя уровень благосостояния, здравоохранения и безопасности, в том числе на дорогах. Именно поэтому долгожителей мы зачастую обнаруживаем в не самых экономически развитых странах, а там, где хорошая экология, натуральное питание и отсутствуют цивилизационные стрессы.

Наше уважаемое правительство пытается совершенствовать то, что в силах – а именно причины третьего порядка. Климат изменить мы не в силах – он сам меняется потихоньку, оставаясь далеко не самым благоприятным фактором в Югре. Остается то, на что ни климат, ни правительство (ну, почти) повлиять не могут – наш собственный образ жизни.

Чтобы жить долго и счастливо (это, как правило, совпадает) нужны очевидные и не очень вещи. Физическая активность – штука очевидная, но внутри этого понятия очень много нюансов. Остановимся на том, что физическая активность необходима, нужно двигаться, причем каждый день – бегать, плавать, ездить на велосипеде, ходить, в конце концов. Причем, активная ходьба – едва ли не лучший и самый безопасный способ поддержания себя в тонусе.

Второй, казалось бы, очевидный аспект – питание. На самом деле – первый! От того, что, когда и как мы едим, зависит почти все. «Человек есть то, что он ест», Людвиг Фейербах был абсолютно прав. А теперь посмотрите, чем нас травят на полках магазинов! Тема правильного питания обширна, как море, но если в этом море выбрать свой собственный безопасный маршрут, то вполне возможно и не утонуть, и приплыть, куда надо.

Перейдем к менее очевидному. Ученые утверждают, что долголетию способствует внутренняя гармония, согласие с самим собой, умиротворение, отсутствие раздражающих факторов. В общем – психологическая устойчивость. Где ее найти в наше время стрессов, дедлайнов и прокрастинации? Умные люди подсказывают – в семье, в четком понимании стоящих перед тобой целей, в жизненных установках. В общем, в себе, по большому счету.

Итак, как нам помочь губернатору Наталье Комаровой в ее борьбе за наше долголетие?

Каждому заняться собой, всего делов-то. Я регулярно сталкиваюсь с примерами, когда люди похудели на 10, 20, 40, 50 и т.д. килограмм, как встали после тяжелых болезней, как бросили пить и курить, как изменили свой образ жизни. И знаете что? В большинстве случаев на перемены их подтолкнули вовсе не статьи вроде этой, а какие-то кризисные моменты в жизни. Что-то должно случиться, чтобы у человека появилась мотивация жить.

Я прекрасно понимаю, что улучшение статистики по долголетию в ХМАО-Югре – так себе причина взяться за собственное здоровье. Возможно, у вас лично найдутся причины повесомее?