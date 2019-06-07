​СИА-ПРЕСС и «Новый Город» запускают новый онлайн-проект «ЛОМ»

«ЛОМ» - авторский проект главного редактора «НГ» Людмилы Осьминкиной, который будет выходить на информационном портале СИА-ПРЕСС и YouTube канале siapress.ru.
Основная задача проекта – с помощью пришедших в студию гостей, которых можно назвать лидерами общественного мнения (ЛОМ), разрывать шаблоны и менять устоявшиеся представления о городе, людях, событиях и явлениях.
Первый эфир вы увидите во вторник, 11 июня, в 12:00.
«У аппарата!» с издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским // ONLINE 11 июня в 11.00