​СИА-ПРЕСС и «Новый Город» запускают новый онлайн-проект «ЛОМ»

«ЛОМ» - авторский проект главного редактора «НГ» Людмилы Осьминкиной, который будет выходить на информационном портале СИА-ПРЕСС и YouTube канале siapress.ru.

Основная задача проекта – с помощью пришедших в студию гостей, которых можно назвать лидерами общественного мнения (ЛОМ), разрывать шаблоны и менять устоявшиеся представления о городе, людях, событиях и явлениях.

Первый эфир вы увидите во вторник, 11 июня, в 12:00.