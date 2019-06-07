​Неделька в начале лета

Праздник с перекрытием

Я все праздники по степени важности делю на две категории: для одних перекрывают городские улицы, для других – нет. Перекрывают на День города, Первомай, День Победы, День работников нефтяной и газовой промышленности… И вот 1 июня тоже перекрыли – ибо благотворительный Зеленый марафон приключился «Бегущие сердца». Вообще, название, конечно, жесть: почему марафон – зеленый? С такими лицами все финишируют? И почему «Бегущие сердца»? Что за анатомический экзерсис? Как представлю себе, так физкультуру напрочь отшибает. Как бы там ни было, День защиты детей – это в Сургуте важный праздник, с перекрытием.

Карту в руки

Если все лучшее у нас – детям, то все остальное – дольщикам. Губернатор потребовала к 3 июня принять конкретные меры, так и появилось на свет распоряжение Администрации города о комплексе мер по окончанию строительства и т.д. Попросту говоря – та самая дорожная карта, в которой прописаны сроки окончания мытарств по 17 долгостроям. Обещают ежемесячные отчеты о выполнении и установку камер на стройках – чтобы граждане могли в онлайн-режиме наблюдать за ходом строительства.

По сути, это распоряжение – не про финансирование объектов, не про методы лечения, не про договоренности властей, банков, инвесторов и застройщиков. Оно – про чувство ОПРЕДЕЛЕННОСТИ, которое должно вселиться в дольщиков. Людям дали интересующую их конкретику – когда какой дом будет построен, когда дадут ключи. Плюс инструменты контроля. Плюс понимание того, что за происходящем следит губернатор. Плюс официальный статус распоряжения администрации, а не очередные обещания застройщиков. Так что позитив есть, пусть и отложенный на ноябрь (условно) 2020 года.

Восстановилась, чтобы уволиться

Завершилась, наконец, эпопея с трудоНЕустройством Натальи Алешковой. Суд встал на ее сторону, теперь ее восстановят в должности, а она уволится с чувством исполненного долга и компенсацией в кармане. Значимость процесса в масштабах города в том, что человек (кто бы он ни был) восстановил свои трудовые права через суд. Подобных ситуаций в городе хватает и очень хочется, чтобы судебная практика на сей счет развивалась в русле соблюдения законных интересов граждан (кем бы они ни были). Смею предположить, что полученный опыт может сподвигнуть Наталью Алешкову к открытию юридической практики по защите интересов трудящегося элемента, уай нот? С другой стороны, бодание с крупными корпоративными работодателями – так себе удовольствие.

Из одного котла

Администрация Сургута, которой предстоит потратиться на компенсацию Алешковой, решила сэкономить на обедах. На самом деле, я так редко что-то безудержно одобряю в действиях властей (к сожалению), что сейчас просто не знаю, как к этому приступить. Скажу просто: очень классная затея – посадить мэрию на школьное питание! Может, с размерами порций там чего-нибудь подкрутить, но всегда же можно взять добавку с подливой?

И не только в экономии семи миллионов рублей дело. Тут вам и социальная составляющая: когда чиновники питаются из одного котла со школьниками, наступает мощный объединительный эффект. В сущности, первоклассник, мечтающий о карьере в мэрии, может питаться одной и той же котлетой на протяжении почти всей жизни! Если котлета будет зачетной, патриотизм будущего мэра будет зашкаливать. И вот вам еще один положительный момент – ежедневный и непосредственный контроль качества школьного питания собственным материально-ответственным желудком.

Че те надо?

Что касается презентации концепции развития эко-парка «За Саймой», то я уже высказывал свое скромное мнение относительно преподнесения всей этой красоты. Все сейчас в один голос повторяют, что это всего лишь концепт, что никакой документации пока нету, стало быть, и обсуждать пока что вроде как нечего. В корне неверный подход. Обсуждать как раз надо именно сейчас, на этапе концепта! Потом будет поздно – вот они, утвержденные бумажки, вот оно, выбитое финансирование. Вы хотите поговорить об этом? Именно сейчас я бы устроил общественные слушания, что ли, вместо невнятной презентации журналистам. Спросил бы у людей, которым там бегать, прыгать и загорать – а как вам? Уверен, что большинство сургутян с удовольствием променяли бы тот же экокванториум на пляж, где можно купаться.

Дело рук самих утопающих

А пока что в Сургуте и окрестностях купаться традиционно запрещается. Это как «каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню…». Каждый год с началом лета в Сургуте запрещают купаться. А народ, естественно, все равно лезет в воду. Суть проблемы в чем? В том, что акватория купания должна быть безопасной. Поскольку СЭС молчит, а говорит МЧС, делаем вывод, что проблема не столько в качестве воды, сколько в оборудовании берега и чистоте дна.

Акваторию наиболее популярных мест бултыхания трудящихся надо элементарно чистить, на что нет средств. А даже если и есть – кто будет отвечать, если гражданин заплывет за буйки или залезет в воду подшофе? На всех спасателей (а это штатные единицы, зарплата и т.д.) не напасешься, ответственность же будет как раз на том, кто купаться разрешил. Если же заныр официально запрещен – то и спроса никакого, граждане сами отвечают за собственные водные процедуры. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Классика.