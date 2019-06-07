​Стратегия Сургута: дома пониже, деревья повыше

На прошлой неделе принял участие в рабочей группе по направлению «Городская среда», созданной в рамках осуществления проекта Стратегии Сургута до 2030 года. Меня туда пригласили как гостя, так как на последнем заседании Совета по Стратегии я в очередной раз попросил рассмотреть вопрос уменьшения этажности жилых домов в городе.

Если коротко, то я считаю, что этажность многоквартирных жилых домов в Сургуте нужно уменьшить с этих занебесных геттобразующих небоскребов до ощущаемых человеком и хорошо себя зарекомендовавших пяти и девятиэтажек. Конечно, не в уже построенных микрорайонах. Отрубать бошки Ауровским человейникам никто не собирается. Но в новых проектируемых микрорайонах, коих мы на этой рабочей группе рассматривали не меньше пяти, вполне можно построить дома и пониже.

Честно говоря, меня вообще удивили некоторые чиновники администрации, сказав, что если это предложение и принимать (понижение этажности), то под него нужно рисовать огромное обоснование и объяснять жителям рациональность такого решения. Вот интересно, когда разрешали повышать этажность, делали хоть какое-нибудь дельное обоснование или просто изменили зону этажности в генплане города, помахав указами больших федеральных руководителей?

В общем, рабочая группа приняла мое предложение «К сведению». Не знаю пока, что это значит, но я решил писать обращение гражданина на имя главы города и председателя думы. И думается мне, что одним запросом здесь не обойтись. Нужны общие усилия. Но об этом чуть позже.

Кроме этого, по запросу Сергея Глинских мы обсуждали варварскую вырубку деревьев на Энергетиков. Эта история тоже только начинается и надеюсь в выигрыше окажутся жители города, а не предприимчивые «санитары леса». Если тоже коротко, то земля где вырубили деревья частная и поэтому никакого запрета или ограничения на такую рубку по законодательству России не существует. Ну, в общем, вопрос в стадии рассмотрения многими заинтересованными и неравнодушными людьми и службами в городе и поэтому пока рано что-то конкретное говорить.

Мне так понравилась деятельность этой рабочей группы, так как она живая и наполнена реально жизненными вопросами, «вопросами для людей», что под конец заседания я попросил принять меня в ее постоянный состав. Коллеги не возражали. Надеюсь, теперь все мои урбанистические мечты будут лучше услышаны руководителями и специалистами администрации. И хотя бы половина из них воплощена в жизнь!

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