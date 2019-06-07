​О проблемах строителей Сургута, вопросах к парку «За Саймой» и срубленных деревьях // ВИДЕО

Строительной отрасли Сургута грозят большие проблемы. Это стало первой и главной темой проекта «Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым. Он рассказал о том, как сейчас идет операция по спасению застройщиков, которые должны предоставить сургутянам их квартиры, но проблемы могут быть куда более масштабными: в Сургуте несколько лет не выделяются готовые участки земли под жилищную застройку, при этом в городе практически не осталось мощностей для подключения новых домов к теплу. «Дело идет к концессии», – рассказал Дмитрий Щеглов, кратко описав этот механизм и рассказав о возможном будущем концессионере – «Корпорации СТС».

Второй темой выпуска стал новая концепция парка «За Саймой», к которому есть вопросы у горожан – с точки зрения капитального строительства внутри парка (ее не будет), а также объектов, вроде контактного зоопарка, от которых отказываются во всем мире.

Далее Дмитрий Щеглов ответил на вопросы читателей: о срубленных деревьях и об общении главы Сургута Вадима Шувалова с журналистами и сургутянами. Остальные вопросы были перенесены на будущие выпуски «Итогов» и публикации siapress.ru.