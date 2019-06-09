​Трава не расти, человек не ходи: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №3

Каждое воскресенье в полдень мы публикуем нашу еженедельную подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте. В этот раз в нее вошли снимки, снятые нашими читателями с 3 по 9 июня.

Все фото будут отправлены в ГИБДД и Контрольное управление администрации.

Присылайте нам свои фотографии «мастеров» парковки с указанием места и времени съемки. Сделать это можно, отправив сообщение в нашу группу во «ВКонтакте» Новости Сургута ● СИА-ПРЕСС или на электронную почту suleymanova@siapress.ru.

Фото снято Антоном О. 6 июня в 19.00 у лесного массива напротив торца дома Каролинского, 13.





Когда мест на парковке у «Сити молла» много, но очень хочется залезть повыше. Фото Антона О. от 4 июня. 18:40.





«Кругом полно свободных мест», — пишет наш читатель Юрий С. Снимок сделан 27 мая в 8:46 у подъезда дома на Энергетиков, 19.





«Вот так паркуются в 20 метрах от городского ГИБДД, у дома 30 лет Победы, 42/1, — пишет читательница Полина Р. — Двое стоят прямо на тротуаре между домом и строительным забором, остальные встали на газон, практически подперев забор вокруг здания ГИБДД». Фото сняты 7 июня в 9 часов утра.













Фото с портала «Твой Сургут». Такие автохамы еще бывают. «Наблюдала с балкона, как соседка пенсионерка занималась посадкой куста на газоне в нашем дворе, чтобы на нем перестали парковать автомобили. И сразу после ее ухода одного из водителей это не остановило. Возмущению нет предела!» — пишет Диана.









Один из жителей Сургута записал видеообращение к руководству Сургутнефтегаза с просьбой открыть парковку для сотрудников. По его словам, работники компании оставляют автомобили во дворах в проезде Молодежный, потому что стоянка рядом с офисом закрыта. На видео также видно, что машины в некоторых случаях стоят, заехав на газоны.

Кстати, рекомендуем посмотреть первый и второй выпуски проекта «Эвакуируйте это!»