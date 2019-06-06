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​Кто в будущем, будет заниматься бизнесом? И будет ли?

За последний месяц побывал на нескольких мероприятиях, связанных с бизнесом. Сидел в жюри студенческих проектов, выступал перед школьниками 11 класс. Оказалось, что из всего класса, одна только девочка хочет быть предпринимателем. Остальные же наотрез отказываются.

Прям печалька.

Школьники так и заявили: а зачем нам эта ответственность и проблемы? Проще работать на государство, спокойно получать денежки и не переживать. Я их спрашиваю: ну хорошо, а бизнесом кто будет заниматься? Кто рестораны будет открывать, салоны красоты, турфирмы и т.д.

Ничего страшного, ответили «пионеры»! Государство откроет.

Эти дети не жили в СССР, и совершенно не понимают о чем говорят. Но печаль не в этом, беда в том, что это реально их внутреннее ощущение. Предпринимательство — это в первую очередь инициатива. А она у нас в последнее время наказуема. Настало время людей, не желающих проявлять инициативу, рисковать, созидать. Сиди и не высовывайся. Тогда будет тебе счастье и продвижение по карьерной лестнице.

Молодежь видит суровую действительность, плюс пропаганда по ТВ и интернету, и им реально страшно куда-то идти. Растет поколение «мудрых пескарей», не желающих вылезать из своей норы. А ведь это те, кто должны формировать будущее.

Понятно, что это не все и не везде. Но тенденция на лицо. Я-то в теме молодежных стартапов более семи лет, и вижу меняющуюся картину.

Есть, слава богу, уникумы, которые рвутся вперед, хотят добиться успеха, создают новые предприятия, выходят на федеральный и мировой уровень, переворачивают мир. Честь им и хвала, но основная масса, потеряла интерес к бизнесу. Такой вот камбэк ту USSR, где все за тебя решает государство. Конечно, не все так печально, но я совсем не сгущаю краски, это лишь мое видение ситуации.

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Сегодня в 17:55, просмотров: 225, комментариев: 7


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 18:18
Тарас, ты прогорел потому что пиво кришталь гогно. Путин тут невиноват
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:19
Странные рассуждения для бизнесмена. Если все ломанутся открывать рестораны, кто нефть качать будет?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:33
Нефть, которая в этой стране в конечном итоге обеспечивает приток всего, в том числе посетителей в рестораны. Если чё. Если бизнесмен не понял.
Моби Швондер
не нравится
Сегодня в 19:42
чойта - нормальное пиво было
Моби Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:45
"Прям печалька." - справедливости ради стоит сказать, что я кроме пивоварни ничего особо предпринимательского, связанного с Тарасом не припоминаю. Погуглив вижу только какие-то непонятные организации. ЗЫЖ пиво вкусное было
Сергей Б Моби
не нравится
Сегодня в 20:00
Вот, ты реальный совок. В нормальных странах, где живут нормальные люди, хорошее пиво, это реальный авторитет.

Справедливости ради сказал, потому что сам пиво не пью.

Хотя, во времена совка и дефицита всего и вся, лица, имеющие отношение к производству и распространению пива, любого качества, были уважаемыми людьми.

В связи с выше сказанным, возникает вопрос – who are you? Типаж новой России.
Моби Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:09
ты чего такого понаписал-то?? я ж и говорю, что на слуху была только пивоварня, с хорошим пивом, но успешной в широком смысле она не стала, ибо в то же время начали разливайки с порошковым пивом на каждом углу открываться.

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Мнения

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