​Кто в будущем, будет заниматься бизнесом? И будет ли?

За последний месяц побывал на нескольких мероприятиях, связанных с бизнесом. Сидел в жюри студенческих проектов, выступал перед школьниками 11 класс. Оказалось, что из всего класса, одна только девочка хочет быть предпринимателем. Остальные же наотрез отказываются.

Прям печалька.

Школьники так и заявили: а зачем нам эта ответственность и проблемы? Проще работать на государство, спокойно получать денежки и не переживать. Я их спрашиваю: ну хорошо, а бизнесом кто будет заниматься? Кто рестораны будет открывать, салоны красоты, турфирмы и т.д.

Ничего страшного, ответили «пионеры»! Государство откроет.

Эти дети не жили в СССР, и совершенно не понимают о чем говорят. Но печаль не в этом, беда в том, что это реально их внутреннее ощущение. Предпринимательство — это в первую очередь инициатива. А она у нас в последнее время наказуема. Настало время людей, не желающих проявлять инициативу, рисковать, созидать. Сиди и не высовывайся. Тогда будет тебе счастье и продвижение по карьерной лестнице.

Молодежь видит суровую действительность, плюс пропаганда по ТВ и интернету, и им реально страшно куда-то идти. Растет поколение «мудрых пескарей», не желающих вылезать из своей норы. А ведь это те, кто должны формировать будущее.

Понятно, что это не все и не везде. Но тенденция на лицо. Я-то в теме молодежных стартапов более семи лет, и вижу меняющуюся картину.

Есть, слава богу, уникумы, которые рвутся вперед, хотят добиться успеха, создают новые предприятия, выходят на федеральный и мировой уровень, переворачивают мир. Честь им и хвала, но основная масса, потеряла интерес к бизнесу. Такой вот камбэк ту USSR, где все за тебя решает государство. Конечно, не все так печально, но я совсем не сгущаю краски, это лишь мое видение ситуации.

Мнения, публикуемые в рубрике «Блоги», могут не совпадать с мнением редакции. Вы можете предложить свою публикацию для этой рубрики, прислав свой материал на электронную почту post@siapress.ru.