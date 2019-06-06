​Сургут-2024. Власть

Постоянный читатель нашего портала Альберт Леонов в комментарии к анонсу моего эфира, посвященного итогам недели, предложил заглянуть в будущее Сургута на пять лет и рассказать, что там происходит. Прогнозы – штука крайне неблагодарная, но все же давайте вместе представим, каково будет в Сургуте-2024 – пока с точки зрения политики и власти.

К 2024 году Вадим Шувалов будет в середине своего второго срока на посту главы. Если не случится политического форс-мажора или катаклизма, он без проблем переизберется в 2021 году – его электоратом станет нынешний состав думы, который через два года в июне примет это решение на своем последнем заседании.

Это произойдет потому, что, в глазах людей, от которых зависит избрание мэра Сургута, нынешний глава и его команда работают хорошо – дороги ремонтируются, вода течет по трубам, электричество по проводам, люди ходят на работу, президентские указы исполняются, хотя и бывают проблемы и скандалы (у кого их нет?). Недавно администрация даже научилась добывать деньги из федерального бюджета, что вообще необычно для Сургута. Ну и миллиард рублей на расселение ветхого жилья, миллиард на дороги и так далее – все внушает, ничего не предвещает.

С думой города будет интереснее: в сентябре 2021 года, если не случится ничего экстраординарного, парламент будет заново избран параллельно с окружной и Госдумой, и как изменится состав всех трех представительно-законодательных органов – сейчас не знает никто. Осенние выборы-2018 показали, с каким энтузиазмом россияне поддерживают партии, отличающиеся от «Единой России» по названию. Поэтому политические кураторы будут делать ставку не на партийную принадлежность и верность политике президента, а на местных лидеров общественного мнения, которые пойдут самовыдвиженцами.

Внимание, вопрос: а кто эти люди в Сургуте? В устоявшемся представлении, это крепкие хозяйственники – нефтяники, газовики, директора и прочие, избираемые зачастую усилиями административного ресурса градообразующих предприятий.

Только вот вопрос – откуда они возьмутся? С момента предыдущих выборов из города исчезла компания «Газпром переработка» (два мандата в нынешнем созыве), и возвращаться не планирует. К новым выборам «Газпром трансгаз Сургут» (четыре мандата в нынешнем созыве) два года как будет управляться новым гендиректором, который может не заинтересоваться делегированием своих работников в парламент и тратам на их избирательные кампании. Сургутнефтегаз (четыре мандата в нынешнем созыве), по слухам, уже сейчас все меньше интересуется городской политикой и не особо планирует направлять своих эмиссаров в муниципальную думу.

Так что не исключено, что Вадиму Шувалову предстоит готовить немало замен для будущих парламентских выборов. Желающие найдутся – например, от политического союза молодых депутатов-строителей Ильи Кандакова и Рината Айсина, которые уже провели в думу несколько своих креатур.

Параллельно, чуя ослабление «Единой России», активизируется оппозиция, которая привлечет в свои ряды всех недовольных или не кооптированных во власть ЛОМов. Единственное, что облегчит противостояние за кресла в парламент Сургута – битва за более ценные и весомые мандаты в округ и Госдуму. Ну и тот факт, что глава города сможет заняться подготовкой к выборам заранее, а не как в 2016 году, когда он сам был избран за пару недель до начала кампании в думу.

Соответственно, от итогов парламентских выборов будет зависеть, насколько спокойным станет второй срок Вадима Шувалова. Мое мнение: оппозиция сможет отбить по меньшей мере три-четыре мандата, их обладатели будут регулярно поднимать шум и потихоньку возвращать в Сургут реальную публичную политику – добиваясь, например, восстановления всенародных выборов мэра. Запрос граждан на участие в выработке важнейших решений, как я писал неоднократно, будет только расти – это общий для России тренд.

А вы что думаете по поводу будущего сургутской власти (экономики, бизнеса, образования, чего угодно) к 2024 году? Пишите в комментариях или присылайте свои мнения для нашей рубрики «Блоги» на post@siapress.ru.

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