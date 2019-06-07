​В Сургуте на месте снесенных гаражей в микрорайоне «ЖД» образовалась свалка

В Сургуте на месте гаражей вдоль улиц Крылова и Толстого образовалась свалка. Обочины дорог у лесного массива завалены самым разнообразным хламом, который, по всей видимости, за долгие годы накопился в демонтированных металлических боксах. О стихийной мусорке ИА СИА-ПРЕСС сообщили местные жители.

«Гаражи снесли, все ненужное пошло под бульдозер и так и осталось на обочинах», — пожаловались горожане.

Известно, что застройкой части освободившейся территории будет заниматься ООО «ДЭП», в настоящий момент обсуждаемый благодаря тому, что задерживает сдачу высотки в ЖК «Любимый». Ответить на вопрос корреспондента агентства, когда мусор планируется убрать, в компании не смогли: в приемной сообщили, что ответственное лицо находится в отпуске, а другие специалисты и руководство предприятия не в курсе дел.

В администрации Сургута СИА-ПРЕСС рассказали, что застройщик отчитался властям о том, что на его земле мусор убран (хотя фото говорят об обратном). Остальную свалку до 1 июля должен вывезти гаражный кооператив неподалеку.

Напомним, снос гаражного кооператива №42 «Локомотив» и расположенных рядом незаконных конструкций начался в середине апреля. На его месте планируют возвести школу, индивидуальные и малоэтажные многоквартирные дома.

Напротив дома по адресу Толстого, 28. Мусор лежит сплошным ковром

На улице Крылова мусор убран частично

Фото: А. Андронов