​Какие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии

Ну вот, друзья, начался сезон отпусков. Северяне, среди которых многие мои друзья, погнали на машинах на юг. Скоро и мне выезжать, поэтому звонят, делятся – как дорога, какие западни где ждут.

Все везде стабильно, прям-таки из года в год одно и тоже. Экономика Башкирии, как всегда летом прет вверх за счет повышения покупательской способности сотрудников ГИБДД. Вроде и писать не о чем, ан нет, удивили они этот в год...

Товарища останавливают за обгон через двойную сплошную. Ну, не особо церемонясь говорят: «5000». Он начинает объяснять, что очень спешит, еще и инвалид войны, и что по сути он не против, если все по закону оформят.

Они начинают долго раскачиваться, давая понять, что встал он на дороге с ними на полдня минимум. Товарищ продолжает объяснять, что в 2,5 тысячах километрах через сутки он в аэропорту должен встретить супругу с маленьким ребенком, у которых волею случая нет с собой денег. Стражи закона и порядка стояли на своем: 5000 и все. Товарищу деваться было некуда, отдал 5000 рублей одной бумажкой и собрался ехать, но его попросили подождать. Сотрудник сходил в ближайший магазин, разменял пятитысячную купюру и отдал товарищу 3000. Это, говорит, скидка инвалидам.

Вот такие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии.

«Работаем, братья!»

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