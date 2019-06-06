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​Какие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии

Ну вот, друзья, начался сезон отпусков. Северяне, среди которых многие мои друзья, погнали на машинах на юг. Скоро и мне выезжать, поэтому звонят, делятся – как дорога, какие западни где ждут.

Все везде стабильно, прям-таки из года в год одно и тоже. Экономика Башкирии, как всегда летом прет вверх за счет повышения покупательской способности сотрудников ГИБДД. Вроде и писать не о чем, ан нет, удивили они этот в год...

Товарища останавливают за обгон через двойную сплошную. Ну, не особо церемонясь говорят: «5000». Он начинает объяснять, что очень спешит, еще и инвалид войны, и что по сути он не против, если все по закону оформят.

Они начинают долго раскачиваться, давая понять, что встал он на дороге с ними на полдня минимум. Товарищ продолжает объяснять, что в 2,5 тысячах километрах через сутки он в аэропорту должен встретить супругу с маленьким ребенком, у которых волею случая нет с собой денег. Стражи закона и порядка стояли на своем: 5000 и все. Товарищу деваться было некуда, отдал 5000 рублей одной бумажкой и собрался ехать, но его попросили подождать. Сотрудник сходил в ближайший магазин, разменял пятитысячную купюру и отдал товарищу 3000. Это, говорит, скидка инвалидам.

Вот такие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии.

«Работаем, братья!»

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Сегодня в 15:22, просмотров: 179, комментариев: 8


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:59
уже лет сто как неактуальны страшилки про ужасных башкирских гаишников - надо быть сильно упоротым, чтобы в 2019 году попадаться на сполшной - почти везде она к месту и знаки дублируются с двух сторон. Если, конечно, внаглую не нарушать
Моби
не нравится
Сегодня в 16:01
По сабжу - данный гражданин, не смущаясь, рассказал о том, что его товарищ совершил вполне себе преступление - дача взятки. Ок.
Мудрец Моби
не нравится
Сегодня в 16:06
Согласно Уголовному кодексу, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица,.
Моби Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:12
да никто уже не вымогает, как десять лет назад - наши водилы сами на трассе предлагают решить вопрос без лишения и пихают деньги.

Байки про башкирских гаишников только у старперов и остались - который год езжу там и не имею даже представления, где они там стоят
Моби
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Сегодня в 16:14
никому уже не интересны эти отпускники с северов, которых, якобы доят. В основном по камерам приходят квиточки. А гаишников интересуют водилы грузовиков - вот там десятками тысяч разжиться можно с этими всякими перегрузами и путевыми листами
Моби
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Сегодня в 16:16
разумеется, умничаю тут исходя из того, что ни под сплошную, ни под знак не обгоняю никогда. Кто намеренно нарушает - пусть тех доят (наказывают)
Швондер
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Сегодня в 16:17
У ветеранов позднее зажигание
Сергей Б
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Сегодня в 16:29
Ну, так-то нормальные ГИБДДешники попались. С понятием. Инвалиду войны скидку значительную сделали.

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Мнения

​Какие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии

​Какие социально ориентированные сотрудники ГИБДД в Башкирии
Стражи закона и порядка стояли на своем: 5000 и все. Товарищу деваться было некуда, отдал 5000 рублей одной бумажкой и собрался ехать, но его попросили подождать...
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