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Жители многоэтажки в Сургуте много лет страдают из-за соседа, разводящего антисанитарию в квартире

По дому расползаются муравьи и мыши, а вонь из неблагополучного жилья чувствуется далеко за его пределами

Жители дома на проспекте Мира, 6, в Сургуте уже порядка 15 лет страдают из-за жильцов квартиры на втором этаже, разводящих антисанитарию. По соседям из неблагополучного жилья расползаются муравьи и мыши, но хуже того — запах, а точнее — настоящая вонь, которая чувствуется практически во всем подъезде.

«Там не понятно, что происходит. Там раньше бабушка жила, она умерла. Сейчас живет парень лет 30-ти, внук ее или племянник, наверное, — рассказал СИА-ПРЕСС житель квартиры с верхних этажей дома Андрей. — Я здесь живу с 1985 года, проблеме этой уже лет 15. Парень никому не открывает, никого не впускает. Участковый приходил очень много раз, и из соцслужбы. В последний раз я его видел месяца три назад. Думаю, у него с головой что-то не то, какое-то психическое отклонение».

Мужчина, когда рассказывает об этой неприятной ситуации, шутит, что он уже привык, да и не верит, что что-то изменится в лучшую сторону: «Уборщица уксус подливает, чтобы перебить эту вонь, но все равно, когда еще только к третьему этажу подходишь, уже запах чувствуешь».

Совсем не так смешно жительнице одной из соседних квартир Гуле: «Воняет очень, муравьи мелкие ползут, мыши бегут. Травим, но бесполезно, — жалуется сургутянка. — Там какой-то парень живет. Мы тут четыре года, только одного его видим. Вроде непьющий, не наркоман. Шугливый какой-то, если кто-то идет, он убегает. На контакт тоже не идет. В этом году я его еще ни разу не видела, может там и умер? Запах какой-то трупный».

Гуля рассказывает, что к ней не раз стучались участковый и соцработник, которые не могут попасть в неблагополучную квартиру и поэтому опрашивают соседей. К слову, участковый пункт полиции находится прямо в этом доме. Но помочь страдающим жильцам они не могут: «Полиция может наказать жителя, если он совершает преступления или правонарушения, но не за антисанитарию — этим должны заниматься другие ведомства. Участковый может провести профилактическую беседу, если житель откроет дверь», — ответили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Кстати, когда корреспонденты СИА-ПРЕСС поднялись к проблемной квартире, в дверную щель была воткнута визитка с номером специалиста по социальной работе поликлиники №5. Она перенаправила нас в комиссию по делам несовершеннолетних, потому что, по ее сведениям, в квартире живет женщина с ребенком, а не молодой человек.

В неразберихе с жильцами нам помогла разобраться начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Наталья Танева: «В этой квартире раньше жил несовершеннолетний ребенок с матерью, но с ноября 2018 года он живет в семье отца. С матерью не контактирует. Парень, который также живет в квартире, совершеннолетний».

Возможно к концу лета жители этого дома смогут вдохнуть спокойно — чиновники планируют разрешить проблему через суд. Специалисты «Казны городского хозяйства» отправили иск еще в мае, на 5 июля назначено рассмотрение дела. Жильцов неблагополучной квартиры планируют обязать предоставить доступ в жилье и привести его в надлежащее состояние.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

Фото: А. Андронов


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Сегодня в 15:10, просмотров: 205, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:25
И сотовую связь прорекламировали, и прости господи тутошную молодцы
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:39
А бабушка, которая умерла, еще в квартире?

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