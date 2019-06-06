​За гранью Саймы

Все знают анекдот про слайды? Напомню.

Приехал в деревню лектор читать лекцию про любовь со слайдами. Сбежалось все село.

Лектор: «Уважаемые товарищи! Вы знаете, бывает любовь мужчины к женщине…»

Зал дружно орет: «Слайды! Слайды!»

— Минуточку, бывает еще любовь мужчины к мужчине…

— Слайды, слайды!

— Еще, товарищи, бывает любовь к Родине.

Тишина.

— А вот теперь будут слайды.

Это я к тому, что любовь к Родине через слайды нам продемонстрировали посредством концепции экопарка «За Саймой». Один слайд вместил в себя столько юмора, что к Петросяну не ходи. Вниманию вступившего на эко-тропу предлагается «Мастер-класс по распознаванию грибов» – это раз. «Растения под снегом и над снегом (как пережить сибирскую зиму)» – это два. Ну и далее, по карте живописно разбросаны места обитания ягод и растений, птиц, грибов, лесных зверей, горячего чая и туалет.

Все строго – ягоды растут исключительно через тропинку от грибов, звери соседствуют с растениями и горячим чаем. Туалет, если верить схеме, занимает десятую часть парка, что как раз недалеко от истины.

Следующий слайд: «Ботанический сад». Вид издалека сверху, как будто съемка велась с дрона Навального, а внизу вся ФСО отстреливалась. То ли теплицы, то ли поля с огородами, то ли пастбища, то ли домик с уточкой. Хотите деталей? Вот вам ракурс в упор: люди под кустом и навесом, вероятно, радуются жизни.Самый северный в самой Западной Сибири, «центр экологического и эстетического просвещения», а еще «центр мобилизации генетических ресурсов», он же «театр ландшафтного дизайна». Сразу все предельно проясняется, не правда ли?

Идем дальше и видим еще один набор красивых слов – экокванториум, океанариум, зоопарк. Это как? Лично я думаю, что если запустить зоопарк в океанариум, то как раз экокванториум и получится. И все это биологическое разноцветие на базе многострадального дома юннатов, который снести нельзя оставить.

Еще дальше идет слайд про зону «Лес». Так и написали лес в кавычках. То есть не лес, а нечто, его подразумевающее. Текст на слайде подтверждает догадку: «Оригинальные, выполненные из «экологичных» (то есть наоборот?! – прим. авт.) материалов, художественно оформленные объекты спортивно-досуговой инфраструктуры локализованы на небольших участках, ныне занятых техногенно трансформированными экосистемами…». Техногенно трансформированные экосистемы – это, надо полагать, всякий лес, в котором человек нагадил. Отдельное спасибо за использование слова «ныне», жаль, что забыли про «зиждиться» и «втуне».

В общем, там будет лыжня с использованием палок. И двухуровневые развязки, чтобы лыжники не мешали мамашам с детьми и санками.

Последняя зона – «Пляж», туда как раз хорошо на лыжах добираться. Зона, «насыщенная спортивными объектами и массовыми мероприятиями», как гласит пояснение на слайде. Спортивные объекты, надо полагать – это деревянные топчаны для загара наперегонки, а массовые мероприятия – это, предположительно, бег в мешках. А что? Весело, дешево, экологично. Можно не снимая лыж.

В общем, мы уже настолько привыкли к разного рода презентациям, концепциям и слайдам, что скоро здороваться начнем в Пауэр Пойнте. Глаз замылился и не видит всей ахинеи, пардон, креатива, который так и фонтанирует с красивых картинок. А за парк «За Саймой» я теперь спокоен – бобру указано, где обитать, где топорщиться растительности, где быть горячему чаю с элементами зоопарка. Еще я понял, что вся наша жизнь – одна сплошная техногенно трансформированная экосистема, а за такое знание никакой документации с последующим финансированием из бюджета не жалко.

Р.S. Я честно пытался записать звук по этим буквам, но не смог. Меня дважды прерывал ребенок, за что получил по ушам. Настроение безвозвратно потерялось и вряд ли вернется. С учетом того, что и в настроении я не бог весть какой оратор… В общем, думаю, вы немного потеряли.

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