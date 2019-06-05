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Как мы начинали работу над ботаническим садом в Сургуте

В 2001 году по идее Владимира Алексеевича Браташова в городе заложили самый северный Ботанический сад в районе парка «За Саймой». В 2004 году по инициативе ректора СурГУ, профессора Георгия Ивановича Назина, было заключено соглашение с Администраций города по совместной работе в создаваемом городом Ботаническом саду.

В качестве директора был приглашен доктор биологических наук, генетик растений из Новосибирска – В.А. Соколов. В задачу созданного нового совместного проекта университета и экологов города входил вопрос акклиматизации декоративных деревьев и кустарников в условиях Сургута. При этом все должно было осуществляться только в тесном взаимодействии ученых и чиновников экологической службы.

Первоначально хотели завести питомник древесных растений непосредственно в Сургуте. Но первый же год показал, что получение посадочного материала в столь суровых климатических условиях практически невозможен. Годовой прирост при выращивании из семян был настолько мал, что черенки саженцев не могли перенести суровую зиму. Поэтому было решено завозить 7-10-летние растения, имевшие достаточную массу. И тут встал вопрос: когда их высаживать – весной или осенью? Проблема не столь простая. Дело в том, что наилучшее приживание идет весной, так как растения сразу трогаются в рост и быстро компенсируют стрессовое состояние в связи с потерей части корневого материала. Но в силу значительной широтной разницы и агроклиматических факторов материал из Новосибирска, а именно здесь было наибольшее разнообразие декоративных форм, трудно приживался в Сургуте. По этой причине, было решено привозить материал из Новосибирска после его ухода в зимний покой, к которому растения специально готовили с августа, и прикапывать с укрыванием, а высадку осуществлять весной.

Тактика оказалась успешной. Выпадение материала было минимальным. Вполне прижились в Сургуте липы, яблони, маньчжурский орех и другие виды. К сожалению, не успели привезти кружевную сирень и триплоидный тополь с легкими серебристыми листьями, не дающий пуха и не формирующий высокого и хрупкого ствола. Из запланированного не все удалось осуществить. Так, например, около 1000 яблонь предполагалось высадить вдоль дороги, ведущей к церкви. Представьте, как живописно смотрелась бы белая церковь на фоне цветущих яблонь.

К сожалению, после кончины Г.И. Назина общее внимание к Ботсаду и его поддержка городом сократилась . Но, несмотря на это, многое удалось сделать: высадить более 100 яблонь, много лип , дубков и др.

Все это сейчас начинает цвести и давать семена . В настоящий момент жители Сургута по прошествии 15 лет могут гулять и лицезреть виды кустарников и деревьев, которых ранее не было в нашем городе. Они впервые зацвели, и осенью семена, которые уже районированы и полностью приспособлены к погодным условиям крайнего севера, будут собраны и высеяны на территории Ботанического сада в парке за Саймой. А молодые зеленые насаждения, безусловно, станут украшением и наслаждением для тысяч сургутян.

Почитайте еще про то, какие планы у администрации Сургута на развитие парка «За Саймой», где должны будут появиться эко-кванториум и океанариум.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 247, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:11
Вот люди, не афишируя сделали.

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