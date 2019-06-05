​Сколько стоит снять дачу в Сургуте на лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Лето — время отдыха на природе, грядок, шашлыков. Горожане, у которых нет своего участка, могут арендовать дачу посуточно или на более длительный срок. СИА-ПРЕСС решил узнать, сколько стоит снять дом в Сургуте на месяц.

К нашему удивлению, объявления о сдаче дач в аренду в Сургуте и окрестностях можно пересчитать по пальцам. И далеко не все они «свежие». Например, в этом году их на разных сайтах было опубликовано всего пять.

Отметим, что выбора посуточной аренды дач в Сургуте гораздо больше, но и стоимость в этом случае совсем другая.

«Обычные дачи»

Владелец дачи в районе аэропорта (название дачного кооператива не называется) предлагает снять ее за 15 тысяч рублей в месяц. Площадь дома — 50 м², в нем две спальни, участок — шесть соток. Бани нет.





На Боровой улице в Сургуте за 12 тысяч рублей предлагается снять меблированный балок. В нем печное отопление, вода в скважине, туалет на улице. Есть телевизор, плита, холодильник, стиральная машина. Площадь дома — 20 м², площадь участка — две сотки.

Двухэтажная дача в СОТ «Чистые Пруды» на участке в пять соток сдается за 8 000 рублей в месяц. Площадь дома — 90 м². Арендодатель отмечает, что дом зимнего варианта, «отопление печное и электричество». Внутри имеется четыре спальных места, плита, утюг, кондиционер. Снять дачу могут люди с питомцами.

Кирпичный двухэтажный дом в СОТ «Черемушки», расположенный на семи сотках, можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. На участке есть баня, высажена малина, клубника и ирга.

В кооперативе «Геологоразведчик» за 18 тысяч в месяц сдается двухэтажный кирпичный дом (50 м²) на участке четыре сотки. Дача сдается с последующим выкупом. «Имеется баня (2-секц.), колодец, теплица, насаждения (смородина красная и белая, малина, ирга). В доме печное отопление, 1-ый этаж зимний вариант, установлены стеклопакеты», — пишет владелец. Туалет на участке, в доме воды нет.

«Элитные дачи»

За 400 тысяч рублей в месяц в Сургуте можно снять коттедж (500 м², 15 сот) в «Долине нищих».

Как пишет арендодатель, на территории расположена зона барбекю, футбольное поле, зона стритбола, выход к воде. Дом четырехэтажный, в нем три спальни, кухня-столовая, зал, кабинет, несколько санузлов, баня, душевая, комната отдыха и так далее. Есть гараж на два автомобиля, видеонаблюдение, сигнализация и охрана.

На 100 тысяч дешевле, за 300 тысяч рублей в месяц, в Сургуте можно арендовать коттедж площадью 600 м² (участок шесть соток). Место его положения не разглашается.

Дом сдается на длительный срок, внутри черновая отделка, на территории есть «зимняя беседка с капремонтом».

Фото: tvoyadres.ru, avito.ru, youla.ru. На превью — id.rbth.com

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