В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат

Во вторник, 4 июня, заместитель главы Сургута Алексей Жердев представил участникам окружного экологического пресс-тура концепцию экопарка «За Саймой». Во время презентации сотрудники администрации показали вариант визуального облика парка, который был разработан специальной рабочей группой. Редакция СИА-ПРЕСС публикует слайды из этой презентацией с комментариями депутатов городской думы Алексея Кучина и Артема Кириленко, которые входят в состав специальной рабочей группы по разработке концепции экопарка.

Алексей Кучин:

«Это пока только концепция, проект нам обещают сделать до конца года. После того, как мы увидим его на бумаге, можно будет говорить уже о необходимых затратах. Так что конкретные суммы пока называть рано, как и сроки. Конкретика будет не раньше декабря».

Артем Кириленко:

«Мы использовали в качестве основы концепцию, которую в свое время сделала для города компания «Аппарат». Судя по всему, из нее взяли те элементы, которые были поддержаны всеми участниками рабочей группы по парку «За Саймой».

Алексей Кучин:

«Есть сложности с экокванториумом и океанариумом, которые планировалось разместить в здании юннатов. Однако на последней фракции в думе города выяснилось, что до сих пор непонятно, как использовать эту постройку. Инвестор ожидаемо хочет получить какую-то прибыль, но экокванториум и океанариум, как я полагаю, этого не гарантирует. Так что вновь встал вопрос, сносить или оставлять здание станции юннатов».

Артем Кириленко:

«Разработать окончательный проект до конца года вполне реально, дума города уже выделила деньги на это. Проблемой могут стать только гидрологические работы, которые нужно проводить в теплое время года. Если все успеть, то в декабре мы увидим результат. По итогам проектно-изыскательских работ будет решаться вопрос с финансированием».

Артем Кириленко:

«Сумма затрат пока не обсуждается. Многое будет зависеть от того, что войдет в проект парка. Если, к чему призывают многие участники рабочей группы, туда включат уборку акватории Саймы, то расходы могут составить большую сумму. Если же нет, то затраты будут меньше».

Согласно презентованному проекту, работы по обустройству парка будут продолжаться до 2023 года. Предварительная стоимость инициативы — 800 млн рублей, часть из которых городская администрация планирует получить из бюджетов Югры и федерации. В разработке концепции парка участвовали московские специалисты. Почитайте также, как этот проект был презентован накануне.