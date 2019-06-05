​На какой улице праздник?

Со всей неизбежностью надвигается 425-летние Сургута. Скоро будем отмечать, с хором Турецкого и Денисом Майдановым. Понятно, что дата не слишком закругленная, но тем не менее – отличный повод осмотреться по сторонам. Что мы видим? Мы видим, как бывший казачий острог и захолустный поселок стремится к полумиллиону жителей и занимает первые места в самых разных рейтингах городов России. Есть чем по праву гордиться.

Есть что и прибрать, подкрасить, подлатать к юбилею. Например – городскую топонимику. Я сейчас даже не о двух улицах Декабристов, двух Лесных улицах, двух улицах Озерных, улице Кедровой и проезде Кедровом, аналогично – улице Молодежной и аж двух Молодежных проездах, улице Комсомольской и проспекте Комсомольском и т.д. С этим бы тоже разобраться, но можно и потом.

Начать надо с того, что определяет лицо города, с наименования главной улицы достопочтенного юбиляра. Именно ее перекроют на праздник, сделав главной ареной торжества. И называется она гордо и банально – проспект Ленина.

Роль Владимира Ильича в мировой истории оставим в покое, отметив лишь, что в Сургуте и даже поблизости он никогда не был, а в название нашей Мэйн-стрит затесался по разнарядке, на основании собственной околорелигиозной определяющей роли всего в советском государстве. Вспомните, и метро в Москве было имени Ленина, и половина университетов – имени его же, и комсомол у нас был ленинским, даром что фамилия у человека была Ульянов. Того государства уже тридцать лет как нет, а улиц Ленина в России – до сих пор более пяти тысяч! Родовое пятно, наш общий признак.

И Сургут в этом ленинском потоке – абсолютно затертое, неузнаваемое нечто. Почти как все райцентры страны.

Москва – это Тверская, Питер – это Невский, Нижний – это Покровская, Новосибирск – это Красный проспект. Даже в Екатеринбурге, где главная улица – проспект Ленина, каждая собака знает, что центральное место – это Плотинка. А мы? Мы претендуем на историческую и топонимическую аутентичность? Или нам все равно? Или нам так дорог Ленин?

Было исторически безупречное название – улица Никольская, которое растратили на короткую кишку от улицы еще одного сомнительного деятеля — Дзержинского — до Югорского тракта. Какая главная улица в Сургуте? Никольская. А почему Никольская? И сразу завязывается разговор об истории города. О чем завязывается разговор при упоминании улицы Ленина? О чем угодно, только не о городе.

Я бы, ей богу, переименовал Ленина в Никольскую. А Ленина, так и быть, отправил бы в ссылку на Югорский тракт. Произвел бы, так сказать, рокировку.

Что до возни с документами, то бюрократическую проблему можно решить просто: все действующие документы остаются действующими, а все новые адреса, явки, договоры купли-продажи, аренды и т.д. и т.п. оформляются по новому наименованию. Если задать некую точку отсчета, разделить историю городской улицы на «до» и «после», то довольно несложно будет понять, где какая улица де факто и де юре. А со временем документооборот сам приведет все в надлежащее состояние.

А потом бы и до Дзержинского добрался. И до Энгельса. И, возможно, до 50 лет ВЛКСМ. Возможно – потому что у этой улицы имеется въевшееся в городскую историю наименование – «полтинник». А это уже топоним, как ни крути.

Вот такое у меня предюбилейное видение того, что необходимо в городе почистить и подкрасить. Понятно, что при всем желании к юбилею не успеем – может, хоть инициативу кто из городских депутатов проявит? Понято, опять же, что тема не самая актуальная, но как театр начинается с вешалки, так и город начинается с главной улицы. Пока что наша главная улица – одна из пяти тысяч, а хотелось бы, чтоб была единственной и неповторимой.

Почитайте (и посмотрите видео) о том, почему Варламов назвал Сургут городом без перспектив и что делать с новой центральной площадью.