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​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?

Городской военкомат не в восторге

«Реклама на улицах нашего города. Это что за услуга такая: «Военный билет законно»? — спрашивает наша читательница Елена Б.

Фото автомобиля, по словам сургутянки, она сделала в центре города, неподалеку от ТЦ «Рандеву» на улице Ленина. А баннер висит в 25-м микрорайоне.

Корреспондент СИА-ПРЕСС связался с одной из компаний — «Служба Помощи Призывникам» в Сургуте, чтобы от первого лица узнать — какую услугу они предлагают будущим солдатам.

«Служба Помощи Призывникам» — это юридическая компания, — объясняет директор «СПП Сургут» Евгений Худяков. — Главное направление нашей работы — юридическая помощь призывникам в реализации их права на получение военного билета. Мы помогаем призывникам, у которых есть законные основания для освобождения от призыва, грамотно подготовиться к медосвидетельствованию, без нарушений пройти призывные мероприятия и подтвердить непризывной диагноз в военкомате».

Итогом работы компании, по словам ее руководителя, становится получение клиентом на заседании призывной комиссии категории годности «В» и освобождение от службы в армии с выдачей военного билета.

Организация сетевая: она работает в Сургуте с августа 2017 года, головной офис находится в Санкт-Петербурге, а представительства имеются еще в 16 городах.

В чем суть услуги «военник законно»?

Подобные компании занимаются консультированием призывников и их родителей, анализом медицинских документов, дачей рекомендаций по прохождению призывных мероприятий, помощью в постановке на воинский учет и снятием с него, а также с оформлением отсрочки по учебе, здоровью или социальным основаниям.

«Часть призывников после консультации обращаются к нам за комплексной помощью в получении военного билета. Кто-то начинает осознавать, что их знаний в области военного и медицинского права недостаточно для успешного прохождения призывных мероприятий и подтверждения диагноза. А кто-то сразу записывается на консультацию, чтобы узнать, как мы помогаем призывникам, — рассказывает Худяков. — Мы никогда не стремились заключать договор с каждым обратившимся к нам призывником. Поэтому, если во время первичной консультации мы понимаем, что у молодого человека нет оснований для освобождения от службы в армии, мы честно говорим об этом и прощаемся с ним. Благодаря внимательному подходу и работе наших юристов ни одного нашего клиента не призвали в армию».

Так как представительство в Сургуте еще очень молодое, компания еще не дошла судебной практики, «чтобы судиться и выигрывать дела». Компания берет в работу только тех людей, у которых есть основания для освобождения от службы в армии. Помогая им воспользоваться правом на освобождение от призыва без суда.

Что об этом думают в военкомате?

Военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин о компаниях, помогающих призывникам, как он сам рассказал СИА-ПРЕСС, прекрасно знает: «Я общался с этими ребятами в прошлом году. Честно им сказал, что мы будем с ними бороться. Хотя противозаконного они ничего не делают — просто занимаются бизнесом. Но вот что скажу: ни одно исковое заявление от этих компаний не было удовлетворено ни городским, ни районным судом».

По словам Колядина, защитники призывников особо не стараются им помочь: документы присылают как под копирку, иногда с непростительными ошибками, нередко отправляют в военкомат абсолютно не нужные бумаги, зачастую не приходят на судебные заседание, оставляя призывников один на один с юристами перед судьей. По сути, получив деньги, бросают людей.

Узнать даже ориентировочную стоимость услуг по получению военного билета корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось — коммерческая тайна. «Линейка цен за услуги зависит от ситуации призывника, уровня его подготовки к призыву и комплекса самих услуг. Стоимость фиксируется договором и не меняется, вне зависимости от изменения в трудозатратности процесса», — ответили нам в «СПП Сургут».

По мнению военного комиссара, выручка подобных компаний только за один призыв в Сургуте составляет порядка миллиона рублей, если не больше.

Во время прошедшего осеннего призыва в Сургуте было подано 29 заявлений на обжалование решения призывной комиссии (призывались порядка 500 человек), 90 процентов из этих бумаг были написаны фирмами, помогающими призывникам. Сейчас идет весенний призыв. И в копилке у военкомата уже пять заявлений: «от одной фирмы, потому что написаны «под копирку»: одни и те же требования, одно и то же заболевание — гипертония».

Вероятность того, что эти призывники с помощью юристов смогут доказать, что не годны к службе, как считает военком, минимальна: «В Сургуте в 14 медицинских учреждениях, которые утвердила губернатор Югры, врачи проводят медосвидетельствоание призывников. Все они — компетентные и грамотные специалисты. Поэтому шансов у этих бизнесменов выиграть суды абсолютно никаких», — рассказывает Калядин.

Всего же в Сургуте из всех призывников в среднем по состоянию здоровья признаются не годными к службе порядка 30 процентов.

Что грозит за уклонение?

За уклонение от прохождения срочной службы может быть наложен штраф (от 170 до 200 тысяч рублей), ограничена свобода сроком до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Военный комиссар Сургута и Сургутского района сообщил СИА-ПРЕСС, что впредь военкомат собирается сообщать об уклонистах в Следственный комитет, чтобы те параллельно заводили на призывника, пытающегося «откосить» от армии, уголовное дело.

А те, кто «пробегал» от призыва до 27 лет, получат справку вместо военного билета. В ней будет написано «гражданину, не прошедшему военную службу, не имея для этого законных оснований». Документ может негативно отразиться на будущем человека, ведь с ним не получится устроиться на работу в госучреждения, организации с госучастием, силовые структуры и так далее.

Фото: Елена Б.


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05 июня в 07:50, просмотров: 1720, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
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05 июня в 09:41
Молодцы. Никому не хочется своих детей в этот концлагерь на смерть отдавать
Флудер
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05 июня в 10:04
И почему в обществе считают, что "компетентные врачи в военкомате" только количество рук и ног подсчитывают?
Мигрант Швондер
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05 июня в 10:10
Просто схема надувательства. Ежегодно в городе и районе ставится на учет более 2000 юношей призывного возраста, призывается примерно 500 весной и столько же осенью. Т.е. каждый второй не призывается в связи с тем, что просто в нем нет необходимости. Такие фирмы играют в наперстки. Они отсеют тех кто точно пройдет медкомиссию. А ограниченно годных прокатают по схеме возьмут 150-200 тысяч и из них 90% точно не подойдут по призыву. остальным вернут деньги. Идеально, законно, в процентах убедительно. Имитация работы на страхе родителей. Сегодня желающих отслужить больше чем норма призыва. Идет "военный туризм" с Северного Кавказа. Там без военной службы не попасть на работу в госорганы. А емкость призыва очень ограничена. А другой законной работы там очень мало.
Сергей Б
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05 июня в 10:40
Крепостная воинская повинность не очень соответствует официальному статусу РФ.

Конституция Российской Федерации. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Больше соответствует феодально-крепостному государству, в котором холопы обязаны по мере надобности защищать имущество феодалов.
Злопыхалкин
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05 июня в 21:57
Да да. Прямо Людвиг Аристархович: "А хто это сдеееелал?" Знаю кучу народу мужского пола, которые купили военник в военкомате. И спокойно живут. А Калядин, естественно - "А хто это сдеееелал?" Так что полностью согласен с предыдущим оратором. Я, например, в армии служил. Но куда я отправлю служить своих детей? Туда, откуда привозят в закрытых гробах с заключением о самоубийствах? И за кого они будут умирать, в случае чего? За полковников, у которых 1,5 КамАЗа денег изымают? Или за заполонивших Сургут детей гор, которые пристают к женам сургутских мужиков, пока те в командировки на Кавказ мотаются - охранять бедных "детей войны" (двести извинений заранее)? Нет уж, как нибудь без меня.

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