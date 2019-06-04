​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО

Проблемы архитектуры Сургута и городской среды, в частности, на примере проекта новой главной площади, стали центральной темой первого выпуска авторского проекта Тараса Самборского «У аппарата». Издатель газеты «Новый Город» отвечает на вопросы читателей о том, как власти Сургута должны были развивать ядро центра города, как нужно воспринимать критику города блогером Ильей Варламовым и что следует сделать, чтобы Сургут стал действительно качественным с точки зрения среды образованием.

В следующем выпуске проекта «У аппарата», который состоится через неделю, Тарас Самборский разберет вопросы о количестве школ в Сургуте и проекте кампуса. Смотрите прямые эфиры и записи проекта на siapress.ru, а также на канале нашей редакции в YouTube (на который следует подписаться и обязательно ставить лайки понравившимся видео).

А еще почитайте блог Тараса Самборского, где он охарактеризовал проект новой главной площади Сургута как «скудоумие» и «торжество непрофессионализма».