​Почему частные инвестиции не придут в спорт

В 2016 году мы с моим партнером построили ледовую арену «Титан» исключительно за частные средства, без привлечения услуг кредитных организаций. Арену построили за пять месяцев, обошлась она нам в 86 миллионов рублей (с учетом инвестиций которые мы сделаем этим летом), земля городом была предоставлена бесплатно, строили объект сами с привлечением подрядных организаций.

Знаю, что губернатору наш объект не очень понравился, уж больно дешево и непрезентабельно для Сургута. Может быть, в этом есть правда, но вот только дорогой спортивный объект частнику строить совершенно невыгодно. Наш проект дает 7,5 процентов годовых чистой прибыли, и это при условии, что я в этот проект вовлечен полностью, постоянно в поиске доходов, как в любом бизнесе. То есть вложить деньги и стричь дивиденды просто так не получится. К тому же необходимо понимать, что мы инвестировали свои деньги, без кредитов. Если бы мы взяли деньги даже под десять процентов, то «Титан» пошел бы с молотка уже давно, учитывая, что в первый год мы сработали вообще в ноль...

У нас на постоянной основе занимается почти 200 детей, 400 взрослых, еще минимум человек 400 непостоянно занимающихся. Проводим крупнейший чемпионат в округе среди взрослых хоккеистов. Денег мы от города не получаем, а если получаем, то вырываем их буквально с кровью. Был случай, когда чиновники затянули выдачу денег до конца года, выдали 100 с небольшим тысяч, а потом потребовали вернуть часть в связи с тем, что у них что-то там с отчетностью не срослось.

Если сравнить эти цифры скажем с Ледовым Дворцом, то получается удивительный перекос. Занимается там детей и взрослых ненамного больше, но денег вложено в сам объект – два миллиарда, – и ежегодно вкладывается чуть не 300 миллионов. А функции у нас мало чем отличаются. Эти цифры были бы оправданы, если бы был большой хоккей, но его нет...

При этом чиновники регулярно вносят циферки по нам в свои отчеты. Если помните, есть указ президента, о том, что к 2024 году количество занимающихся спортом на постоянной основе должно быть не менее 55 процентов от всего населения. Получается, что мы властям помогаем совершенно бесплатно увеличивать показатели. Вроде бы округу и городу должно быть выгодно активно помогать таким инвесторам, ведь намного проще разработать программу поддержки предпринимателей (скажем, компенсировать стоимость коммунальных платежей и обеспечить финансирование детских групп), чем строить дорогостоящие, пусть и красивые объекты, а потом их еще и содержать. К слову, если бы нам округ или город добавил миллионов 50-60, то мы бы легко построили капитальное и современное спортивное сооружение, но денег нам никто не дал...

В общем, до тех пор, пока нет механизма поддержки инвестирующих в спорт-объекты, ничего строиться не будет.

А истории со строителями, которые возводят неизвестно что и продают за огромные деньги городу, зарабатывая на концессии, смешны. Яркий пример – построенный за 500 миллионов рублей Ледовый дворец в Излучинске, который толком не работает. Или аналогичный объект в Нефтеюганске чуть ли не за 300 миллионов – с двумя раздевалками, совмещенной душевой и без ледовозаливочной машины, которую попросту забыли купить, а, купив не учли, что поляна, которую необходимо заливать, не 600, а 1800 квадратных метров. Так и мучаются фигуристы с хоккеистами, катаясь на кривом, толком не залитом льду под ярко желтым электрическим светом ламп ДРЛ из прошлого века...

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