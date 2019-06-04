Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?

Устроился на работу, отработал два месяца, после чего ушел. За второй месяц зарплату не получил. Как можно взыскать долг, если официально не был трудоустроен?

В случае нарушения трудовых прав, работник вправе обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда либо в суд (в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права).

При отсутствии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений и долга по оплате труда, спор может быть разрешен исключительно в судебном порядке. При этом при обращении в суд работнику необходимо предоставить доказательства в обоснование своих требований.

Что мне грозит, если я буду сдавать жилье, но не платить налог?

Доходы, полученные физлицами от сдачи в аренду жилья, являются объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц.

С полученных доходов арендодатели обязаны заплатить НДФЛ по ставке 13%, если физлицо является резидентом РФ, предоставив декларацию. Ее непредставление влечет наложение штрафа в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц начиная со дня, когда декларация должна быть представлена. Размер штрафа ограничен 30% указанной суммы и не может быть менее 1 тысячи рублей.

В отдельных случаях деятельность физлица по сдаче в аренду помещений может быть признана предпринимательской. В связи с этим ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение ведения такой деятельности без регистрации. При этом штраф не может быть менее 40 тысяч рублей.

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