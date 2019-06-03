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​Площадная демократия

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Новая главная площадь Сургута может стать одной из крупных ошибок управленческой команды Вадима Шувалова. Основные минусы представленного проекта в своем блоге описал Тарас Самборский, я хочу обсудить, что можно сделать для исправления ситуации.

Основной посыл замглавы города Алексея Жердева в том, что новая площадь: 1) будет принадлежать городу, а не университету и округу; 2) будет соответствовать законам об антитеррористической безопасности; 3) станет первым этапом масштабного благоустройства в ядре центра города – вокруг «подковы» СурГУ и к парку «За Саймой». С точки зрения российского чиновника все делается наилучшим образом – соблюдаются нормы, привлекаются деньги из федерального бюджета (что в наших краях не так часто происходит), а неблагодарные люди, получается, опять чем-то недовольны.

Тут кроется типичный кейс, когда власть пытается облагодетельствовать население «без спроса». Мол, мы лучше знаем, как надо, вы нас сами потом благодарить будете. Да и вообще, кто должен проектировать площадь – некомпетентная толпа людей, которые не знают, чего хотят, или профессиональные управленцы и архитекторы? То-то и оно.

За этот тренд во многом надо поблагодарить нашего земляка Сергея Собянина, который так вот «без спроса» с крайне высокой эффективностью (без шуток, действительно так) прошелся сначала по Тюмени, потом по Москве. И то – даже Сергей Семенович споткнулся на своем суперпроекте реновации, когда многие столичные жители неожиданно воспротивились методу модернизации «сверху», и это на несколько месяцев стало главным федеральным скандалом.

Наверное, не было бы проблемы, если бы в Сургуте задание на строительство центральной площади формулировал Сергей Собянин, а проектировал ее какой-нибудь Эрик ван Эгераат (архитектор, создавший проект «Вершины» в Сургуте – прим. авт.), но все сложилось иначе. Сейчас затею нужно срочно спасать.

Сделать это можно одним способом: быстро провести общественное обсуждение и собрать предложения по наполнению этой территории. Да, там будет много всякого бреда и несуразицы (это нормально для любого общественного обсуждения), но будут и дельные мысли, которые можно взять на вооружение. Таким образом при помощи граждан нужно модернизировать проект площади – показав способность слышать разные мнения и воплощать их в жизнь. Собственно, это мы уже проходили в истории с парком «За Саймой», когда первоначальные планы нынешней администрации были остановлены силой общественного мнения. Да что парк «За Саймой» – даже попытка без всякого предупреждения пересадить несколько елок из дворового сквера на Мемориал Славы провалилась после активного сопротивления местных жителей. Вот насколько людям важна их среда!

Сейчас ситуация несколько иная – едва ли сердцам широкой общественности особо дорог пустырь, на котором появится новая городская площадь. Ну и плюс – на этом месте не собираются строить церковь, торговый или офисный центр, что явно привело бы в движение сургутян. Но так или иначе – красочный пустырь на месте некрасочного пустыря – это плохая претензия на прорывное развитие города. Мы живем в другое время, от городов требуется другое качество пространств, граждане хотят другого взаимодействия с властью и возможности участвовать в выработке решений. Мало кому в мире российской вертикали власти нравится такая площадная демократия, но таково веяние времени. С этим надо как-то жить.

Почитайте еще несколько занятных фактов о том, как будет выглядеть новая главная площадь Сургута.

А еще – про то, как сургутская администрация хотела пересадить несколько елок из двора на улице Профсоюзов на Мемориал Славы, но не вышло.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 518, комментариев: 11


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 17:13
Не общественное обсуждение, а разработка проекта специалистами из современных архитектурных бюро (а не всякими гипростройпроектсовок).
Если опираться только на общественное обсуждение - получите такое же унылое говно - люди же в массе своей не знают, как должно выглядеть крутое общественное пространство.
Моби
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Сегодня в 17:16
возьмите детские площадки в сквере у богатыря и на сайме - общественность в виде мамаш, не видавших нормальных площадок - хвалят их.
Д.Щеглов Моби
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Сегодня в 17:18
От людей надо лишь несколько дельных мыслей. Которые профессионалы должны завернуть в правильную обертку. Суть в том, что людей больше раздражают не тупые решения власти как таковые, а то, что они претворяются в жизнь без даже попытки это обсудить с людьми.
Моби Д.Щеглов
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Сегодня в 17:21
Причём "обсуждения" с народом чаще всего фикция - помнится какие-то проекты обсуждали и предложения надо было ножками принести в какие-то пЭнсионерские ТОСы в високосную среду третьего месяца года.
Хотя намного эффективнее в электронном виде давать предложения
Д.Щеглов Моби
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Сегодня в 17:24
То, как вы это описываете, со временем приводит к событиям по типу "сквер-храм в Екатеринбурге".
Моби Д.Щеглов
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Сегодня в 17:24
ну и про профессионалов - посмотрите истории по стране - за редчайшим исключением подобные проекты поручают разрабатывать всяким совковым инжпроектсовокстрой, в результате имеем НЕ пригодные и НЕ интересные для современных жителей пространства.
Моби Д.Щеглов
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Сегодня в 17:24
В Сургуте никогда такого не будет.
Dochimacho
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Сегодня в 19:11
Согласна с Моби, проектирование д.б. исполнено профессионалами с добротным послужным списком в проектировании уровня Сергей Чобан, Михаил Филиппов - центральная же площадь, начудить нельзя. А люди в массе своей и правда слабо представляют что хотят. И тут история про то, что архитектура должна воспитывать людей, формировать вкус, а не наоборот.
Li_
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Сегодня в 19:55
Не путайте тёплое с мягким - общественное обсуждение требуется для того, чтоб услышать, что именно людям нужно на этом пустыре, а не какого цвета.
Сергей Б
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Сегодня в 20:49
Тут ничего не попишешь, Моби прав. Сколько гоно не заворачивай в правильную обертку, конфеткой оно не станет. Детские площадки должен разрабатывать архитектор, а мамаша должна воспитывать детей. А то, как-то ни то и ни другое получается.

Демократия россиянам вообще не в прок получается. Как события по типу сквер-храм в Екатеринбурге. Вышли, за парк поорали и разошлись по домам. Чтобы на утро выйти на работу и пахать за прожиточный минимум. Как рабы древнего Рима.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:56
Не, демократия россиянам не к лицу.

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