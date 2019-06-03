​Площадная демократия

Новая главная площадь Сургута может стать одной из крупных ошибок управленческой команды Вадима Шувалова. Основные минусы представленного проекта в своем блоге описал Тарас Самборский, я хочу обсудить, что можно сделать для исправления ситуации.

Основной посыл замглавы города Алексея Жердева в том, что новая площадь: 1) будет принадлежать городу, а не университету и округу; 2) будет соответствовать законам об антитеррористической безопасности; 3) станет первым этапом масштабного благоустройства в ядре центра города – вокруг «подковы» СурГУ и к парку «За Саймой». С точки зрения российского чиновника все делается наилучшим образом – соблюдаются нормы, привлекаются деньги из федерального бюджета (что в наших краях не так часто происходит), а неблагодарные люди, получается, опять чем-то недовольны.

Тут кроется типичный кейс, когда власть пытается облагодетельствовать население «без спроса». Мол, мы лучше знаем, как надо, вы нас сами потом благодарить будете. Да и вообще, кто должен проектировать площадь – некомпетентная толпа людей, которые не знают, чего хотят, или профессиональные управленцы и архитекторы? То-то и оно.

За этот тренд во многом надо поблагодарить нашего земляка Сергея Собянина, который так вот «без спроса» с крайне высокой эффективностью (без шуток, действительно так) прошелся сначала по Тюмени, потом по Москве. И то – даже Сергей Семенович споткнулся на своем суперпроекте реновации, когда многие столичные жители неожиданно воспротивились методу модернизации «сверху», и это на несколько месяцев стало главным федеральным скандалом.

Наверное, не было бы проблемы, если бы в Сургуте задание на строительство центральной площади формулировал Сергей Собянин, а проектировал ее какой-нибудь Эрик ван Эгераат (архитектор, создавший проект «Вершины» в Сургуте – прим. авт.), но все сложилось иначе. Сейчас затею нужно срочно спасать.

Сделать это можно одним способом: быстро провести общественное обсуждение и собрать предложения по наполнению этой территории. Да, там будет много всякого бреда и несуразицы (это нормально для любого общественного обсуждения), но будут и дельные мысли, которые можно взять на вооружение. Таким образом при помощи граждан нужно модернизировать проект площади – показав способность слышать разные мнения и воплощать их в жизнь. Собственно, это мы уже проходили в истории с парком «За Саймой», когда первоначальные планы нынешней администрации были остановлены силой общественного мнения. Да что парк «За Саймой» – даже попытка без всякого предупреждения пересадить несколько елок из дворового сквера на Мемориал Славы провалилась после активного сопротивления местных жителей. Вот насколько людям важна их среда!

Сейчас ситуация несколько иная – едва ли сердцам широкой общественности особо дорог пустырь, на котором появится новая городская площадь. Ну и плюс – на этом месте не собираются строить церковь, торговый или офисный центр, что явно привело бы в движение сургутян. Но так или иначе – красочный пустырь на месте некрасочного пустыря – это плохая претензия на прорывное развитие города. Мы живем в другое время, от городов требуется другое качество пространств, граждане хотят другого взаимодействия с властью и возможности участвовать в выработке решений. Мало кому в мире российской вертикали власти нравится такая площадная демократия, но таково веяние времени. С этим надо как-то жить.

Почитайте еще несколько занятных фактов о том, как будет выглядеть новая главная площадь Сургута.

А еще – про то, как сургутская администрация хотела пересадить несколько елок из двора на улице Профсоюзов на Мемориал Славы, но не вышло.