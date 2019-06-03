​Гуляй не хочу

На первых летних выходных в Сургуте прошел фестиваль национальных культур «Соцветие». Хочу поделиться своими впечатлениями о празднике и мыслями, которые появились в процессе его посещения.

«Соцветие» в городе празднуется в 22 раз! Но почему-то на него приходит кратно меньше народа, чем на тот же «Сабантуй». А ведь праздник, по-моему, очень хороший, веселый и добрый. Не знаю, в чем дело: мало рекламируется, не интересно людям (хотя сургутяне, вроде, любят массовые городские гуляния) или не удобно выбрана дата.

Праздник выпал на время поста у мусульман. Знаю, что из-за этого некоторые национальные объединения отказались от участия. Почему было не перенести? Можно же было охватить всех?

Формат праздника повторяется из года в год: этнические подворья, шашлыки, концерт и ярмарка. Кому-то приедается, мне — нет. Но, думаю, если было бы больше активных зон, было бы еще лучше. Не просто песни и пляски у своего шатра, а вовлечение народа (отмечу, что так уже делают некоторые диаспоры).

Обычай накрывать стол для главы города и других первых лиц — в топку. Зачем гонять любопытствующих от столов, забивать на остальных посетителей в ожидании, что он вот-вот подойдет? В общем, заморачиваться, чтобы получить «галочку»?

Вот стоят люди у какой-то палатки, рассматривают утварь, костюмы, и тут их просто оттесняет волна сопровождения или встречающая сторона, потому что мэра надо впечатлить. А впечатления гостей праздника никого не волнуют, получается?

Побольше фотозон. Сейчас все в интернете, в соцсетях. Больше мест для классных фото = больше упоминаний праздника в сети = больше посетителей на следующий год. Передо мной шла компания подростков лет 14-16. Они, в свойственной для возраста манере, очень громко обсуждали предстоящий праздник, и оказалось, что они вообще не в курсе, что это за фестиваль такой.

Репертуар исполнителей. Это чисто мое мнение: не люблю, когда на празднике начинают петь заунывные песни. Праздник же!

Халявная еда. Убрать! Никогда не забуду, как в один из праздников (не помню, какой это был год), меня чуть не затоптали люди, прорывающиеся к нефтяной вышке из чак-чака (вроде). Теперь от мест, где предлагают что-то бесплатно, я держусь подальше.

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Читайте предыдущий блог Лилии Сулеймановой, в котором рассказывается, почему сургутским дорогам можно поставить оценку «4-»