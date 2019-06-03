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Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев

Теперь этим занимаются Роспотребнадзор и УМВД. Точнее — не занимаются

Специалисты из администрации Сургута больше не будут штрафовать уличных торговцев. С марта этого года этим занимаются УМВД и Роспотребнадзор.

Об этом в ответе на обращение сургутянки на портале «Твой Сургут» сообщил начальник административного контроля Контрольного управления Максим Салий: «В апреле этого года законодательство изменилось, ответственность за нарушение правил благоустройства и, соответственно, уличной торговли не предусмотрена. Должностные лица администрации в рамках борьбы с уличной торговлей составляют протоколы об административном правонарушении по ст. 37, при выявлении фактов торговли с транспортных средств».

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/6067. Ленина, 45, на углу магазина «Северный»

Как пояснил СИА-ПРЕСС заместитель начальника Контрольного управления Владимир Токмянин, после того как в окружной закон «Об административных правонарушениях» были внесены изменения, уличным торговцам грозит более серьезное наказание — изъятие продукции или крупные штрафы, но уже от других инстанций. Теперь за нелегальную продажу должны взяться УМВД по Сургуту и Роспотребнадзор. Оштрафовать уличных торговцев могут за:

  • осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица (ст. 14.1 КоАП РФ). Штраф 500-2000 рублей.
  • умышленное создание помех в дорожном движении (при осуществлении торговли на тротуаре) (ст. 12.33 КоАП РФ). Штраф 5000-10 000 рублей.
  • производство или продажу товаров и продукции без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением нанесения маркировки и информации (ст. 15.12 КоАП РФ). Штраф от 2000-4000 рублей с конфискацией товара.

Сотрудники полиции тоже могут изъять товар в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ.

Для сравнения, в 2018 году должностными лицами администрации города были составлены 657 протоколов по фактам уличной торговли. Штрафы выписывались за нарушение правил благоустройства и составляли 500-2000 рублей.

Но, как оказалось, «страшное наказание» пока есть только на словах. В пресс-службе УМВД по Сургуту СИА-ПРЕСС ответили, что рейды по местам уличной торговли правоохранителями не проводятся, потому что этим должны заниматься ответственные лица администрации. А почему чиновники говорят обратное, в полиции не знают. Сообщить о фактах уличной торговли им можно (в дежурную часть 102 или 112), тогда со стороны стражей порядка последует реакция.

Обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на уличных торговцев, можно сказать, тоже бесполезно. Во-первых, просто позвонить и вызвать специалистов ведомства к нарушителю нельзя. Нужно либо лично написать заявление (Республики, 75/1) или же отправить его по электронке (surgut@86.rospotrebnadzor.ru, http://86.rospotrebnadzor.ru/), но только если есть регистрация на госуслугах. Во-вторых, в заявлении нужно помимо своих данных написать еще и данные уличного продавца: ФИО или название юрлица. Самостоятельно рейды по местам стихийной торговли специалисты этого ведомства не организуют.


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03 июня в 15:46, просмотров: 978, комментариев: 4


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Комментарии:
sst
не нравится
03 июня в 20:58
замкнутый круг получается....менты не могут....администрация не хочет....роспотреб работает по заявлению....пока ведомства играют в футбол....город отчаянно превращается в центральную азию....сплошная ваурма-шаурма....антисанитария....в любом месте города где захотел там и поставил грязную палатку....а это от безнаказанности.....
Альберт Леонов
не нравится
03 июня в 22:16
Иван кивает на Петра, а Пётр на Ивана
йося
не нравится
04 июня в 10:28
ураа, иду в лотошники,
Налетай, не скупись, покупай живопИсь!
Сергей Б
не нравится
04 июня в 10:51
Ответственные лица из администрации после неудачного рейда на шиномонтажку больше не хотят совершать рейды.

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