​Сургутянка планирует создать судебный прецедент в деле «Газпрома» против дачников

Жительница поселка Прибрежный в Сургуте Татьяна Ушакова, вынужденная снести свой дом из-за решения суда по делу о зоне минимальных расстояний газопровода «Газпром Трансгаз Сургута», собирается подавать иск о выплате ей компенсации. В случае, если ее требования будут удовлетворены, то это станет судебным прецедентом. Подробности Татьяна Ушакова рассказала корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС.

«Мы прошли все инстанции вплоть до Кассационного суда и везде нам отказали. Говорят: «Если есть угроза жизни, значит надо сносить». Дом в итоге мы снесли. Это было наше единственное жилье, нам пришлось брать ипотеку, чтобы на улице не остаться. Сейчас в четырехкомнатной квартире живем всемером: я, муж, трое детей и родители. – объяснила Ушакова. – С юристом решаем, куда будем подавать претензию и с кого требовать компенсацию за утраченное имущество. Учитывая, что у нас был капитальный дом и большой участок земли, то думаю, сумма должна быть не меньше пяти миллионов рублей».

Напомним, что суды из-за зоны минимальных расстояний газопровода «Газпром Трансгаз Сургута» начались еще в 2015 году. Нефтегазовая компания требовала снести все постройки на расстоянии 200 метров от газопровода. Владельцы построек подавали жалобы в Генпрокуратуру и встречные иски, однако суды вставали на сторону «Газпрома», несмотря на то, что интересы дачников защищала администрация Сургута. В этом году Арбитражный суд Москвы и 9-ый апелляционный суд также приняли решение в пользу нефтегазовой компании. Администрация Сургута подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, однако шансов на то, что он изменит решение предыдущих инстанций немного. Иски, которые дачники подавали самостоятельно, также были проиграны.

Иное решение было принято судами в отношении конденсатопровода «Газпром Переработки», зона минимальных расстояний составляла 5000 метров. В конце мая стало известно, что суд встал на сторону администрации города в споре с «ФКП Росреестра». Ни Росреестр, ни владелец конденсатопровода оспаривать это решение суда не планировали.

Как администрация Сургута судится с Газпромом из-за двух трубопроводов: хронология событий

