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​Неделька в конце весны

Нехороший выбор

Активист – от слова «активный». Активисты «Сургута для детей» очень активные. Даже до Москвы добрались с серией одиночных пикетов. А вот в Сургуте акция сорвалась – ее потенциальные участники утверждают, что не без давления со стороны работодателей, на которых, в свою очередь, надавили чиновники. Тут, думается, не так важно, за что или против чего выступают граждане, важно, что выступают в принципе. И если работодатель способен выгнать работников на какой-нибудь официальный митинг или демонстрацию, то, по логике, ему подвластен и обратный процесс. Нехороший выбор, конечно, но правда жизни такова, что между работой и протестом большинство выберут работу.

Ты – начальник, я – пожалуюсь

В продолжении темы «начальник – подчиненный»: сотрудники сургутской ГИБДД пожаловались министру МВД и председателю СК РФ на собственное руководство. А что, так можно было? Оказывается – да. Дело на контроле у Бастрыкина, Очень интересно, чем история закончится. Тут ведь палка о двух концах: с одной стороны – хороший повод встряхнуть местное руководство, с другой – а если другие начнут жаловаться? Похоже, что уже начали – расследование затягивается из-за большого количества жалоб.

По линии прямо

Теперь о нашем главном начальнике – Наталья Комарова провела прямую линию. Прямую, но предсказуемо отфильтрованную. Подобные мероприятия нужны не для возможности «выйти» на первое лицо региона, а для возможности первому лицу выйти «в люди» - чувствуете разницу? В общем, вопросы были заданы, ответы получены, подчиненные внимательно отсмотрели материал – чтобы повторить на городском и районном уровнях. Это и есть демократия в нашем понимании, то бишь осуществление кратии от имении демоса.

Такая доля

Впрочем, Наталья Комарова реагирует и на «внесистемные» проблемы – если таковые рискуют подорвать веру в светлое завтра. Она лично собрала в Сургуте заинтересованных лиц по проблеме дольщиков нескольких долгостроев и выдала рецепт – до 3 июня разработать план выхода из создавшейся ситуации. Сразу вспоминается анекдот с мышами и совой, которая посоветовала хвостатым победить кота. Это, чтоб вы понимали, стратегия, а тактика – дело мышиное. Интересно, с чем выйдут тактики к народу уже в понедельник.

Согласились развивать

По поводу стратегии и тактики – мэр Вадим Шувалов подписал соглашение о развитии Черного Мыса с гендиром компании «Стройконсалтинг» Василием Птицыным. Принято стратегическое решение, Черному Мысу быть прекрасным! Что до тактики, то тут упс, пока не разработана. Проекта нет, документации нет, где взять деньги на мероприятие – неизвестно. Но размах уже ощущается.

Спецоперация «Елки»

Решение заменить пострадавшие деревья у Мемориала Славы на другие, выкопанные на улице Профсоюзов – это лакмусовая бумажка креативных наклонностей муниципальных чиновников. Обычные люди купили бы растения в питомнике, но в мэрии решили сэкономить, просто поменяв деревья местами. Жители Профсоюзной внезапно оказались против и даже устроили чиновнику по фамилии Адушкин соответствующее веселье с бесплатным посещением полицейского околотка. В итоге деревья и Адушкина быстро вернули на место, «спецоперация» по спасению елей провалилась, как под лед. Знаете, в чем промах? Ночью нужно было копать, ночью! Днем граждане бдят.

Молодцы, но мало

Под занавес весны семь десятков сотрудников администрации Сургутского района приехали на работу на велосипедах. Круто, жаль, что одноразово. Весь смысл езды на велосипеде – в постоянстве, тогда и мышцы в тонусе, и волосы назад. А так, ради мотивационного видосика и галочки в каком-нибудь отчете – не внушает, как говорил Хрюн Моржов. Кстати, удивительно, почему среди ездунов не было Андрея Трубецкого, у него дома точно байк имеется. А вообще, конечно, прямо мечта – чтобы сургутское чиновничество на работу ездило на двух колесах. И бензину экономия, и здоровью польза, и с парковкой попроще стало бы, и пример заразительный.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 279, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:04
Если, все итоги по пятницам, скажем за год, собрать в одну кучу, то произведение получится не хуже, чем у Ильфа и Петрова.
Типа, «Необыкновенные истории из жизни города».
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:34
Дольщики это удар по окружной власти, по местной так, рекошетом. Проще с ними заниматься, чем школы новые строить. Тем более деньги потратят на достройку.. А школ новых нет! Где будут учится дети в скором времени, наверное в три смены.. А всем ровно!!!! У пана головы и других работников включая губернатора дети большие. Им в первый класс не идти..

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Мнения

Олег Владимиров

​Неделька в конце весны
Снег выпал. Растаял. Весна все. Впереди малоснежное лето.
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