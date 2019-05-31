Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку

Сургуту в ближайшем будущем грозит нехватка жилья, считает руководство крупнейшего застройщика Югры – «Сибпромстроя». Представители компании рассказывают, что за последние четыре года муниципалитет не выставил на аукционы ни одного земельного участка под застройку.

«Город попадает в западню: мы должны строить в Сургуте 300-350 тысяч кв. м. в год. А на чем строить, если участков нет? Мы получим провал несколькими годами позже: ведь участок нужно подготовить не только администрации, но и застройщику. А это длительный процесс», — объяснил корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель генерального директора компании «Сибпромстрой» Николай Епифанов.

С 2011 по 2017 годы в Сургуте среднегодовые объемы по вводу жилья составляли порядка 270-300 тысяч кв. м. В прошлом году — около 100 тысяч кв. м. В этом году застройщик прогнозирует чуть большие показатели — 120-130 тысяч кв. м. А дальше может наступить кризис.

«Сургут продолжает развиваться, тут до сих пор сильны миграционные потоки. Точно ответить, а нужно ли городу 300 тысяч кв. м. ежегодно, никто не сможет, не проводя глубокое исследование, — рассказывает Епифанов. — Если же брать понятие «обеспеченность квадратными метрами жилья на душу населения», то на сегодня в Сургуте она 20-22 кв.м. на человека. А необходимо, чтобы было около 30 кв.м. Вот и считайте, сколько не хватает уже сейчас».

Опасения застройщика в администрации Сургута не разделяют, хотя и признаются, что действительно четыре года не выставляли на аукцион земельные участки. «Мы не видим угрозы, что в будущем Сургуту не хватит жилья, — сообщил СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. — Земельные участки не формировались на аукционы с 2015 года из-за того, что не было подходящих: с имеющимися инженерными сетями и подъездными путями. Поймите, границы города не расширяются, они остаются неизменными уже 30 лет. Поэтому изыскивать новые территории становится сложнее. Все самые перспективные земельные участки в свое время были легко подготовлены и предоставлены на аукционы, застройщики их освоили».

Желтыми кнопками на карте обозначены участки, которые в ближайшие несколько лет отдадут под застройку.

Замглавного архитектора также отметил, что если раньше сургутские застройщики готовы были брать участки и неподготовленными, за свой счет обеспечивая их инженерной инфраструктурой, то сейчас таких желающих нет. Изменилось законодательство, ужесточились требования, выросли затраты.

В этом году чиновники надеются, что состоится аукцион на участок «Пойма-1» в районе Заячьего острова. Второй, возможно, тоже пройдет в этом году. Но это будет не новая земля, а участок под развитие застроенных территорий — часть поселка «Юность». Вся документация уже готова, идет процесс согласования в структурных подразделениях администрации.

В следующем году на торги выставят участок «Пойма-4» (за храмом на Мелик-Карамова) и территорию в 45 квартале города (рядом с парком «Новых ключей»).

«У нас остается одна большая площадка на десятилетнюю перспективу — это западная часть города. Но сегодня до нее добраться никак нельзя — нет дорог, нет сетей. Даже понимания пока, как туда все это провести, нет. Будем этим заниматься», — рассказывает о перспективах Валгушкин. (На карте это оранжевый участок в верхнем левом углу, — прим. ред.)

Он же отмечает, что в будущем городу придется корректировать условия аукционов. Например, снизить максимальную этажность, изменить процент застройки на земельном участке, максимальное количество вводимого жилья: «Мы видим тенденцию на снижение этажности, чтобы создать комфортные условия населению. Тем не менее застройщики пока еще стремятся заработать, строят на земельном участке максимальное количество квадратных метров».

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