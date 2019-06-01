Поздравляю вас с праздником – Днём защиты детей!

Этот праздник недаром отмечается в первый день лета, ведь это время года ассоциируется с теплом, солнцем и началом беззаботной поры каникул для школьников. Ну а для нас, взрослых, этот праздник напоминает о тех, кто очень в нашей заботе нуждается. И мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях.

С этой задачей, считаю, Сургутский район справляется успешно. Сфера образования пополняется новыми объектами, оснащёнными всем необходимым для интеллектуального, профессионального и личностного развития каждого ребенка. Это и новая школа-детский сад в Высоком Мысу, крытые хоккейные корты, мобильный технопарк и многие другие значимые проекты, которыми мы, действительно, можем гордиться.

Желаю, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть детство будет безоблачным, весёлым и добрым. И пусть юное поколение Сургутского района продолжает радовать нас своими талантами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями и прославлять Сургутский район!

Особую благодарность хочу выразить родителям в многодетных и приёмных семьях района. Спасибо вам за вашу самоотдачу, терпение, душевную теплоту!



