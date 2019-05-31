ВСД: мифическая болезнь, симптомы которой нельзя игнорировать // ВИДЕО, АУДИО

Темой первого выпуска проекта СИА-ПРЕСС «Доктор, у меня это» стала вегетососудистая дистония. В международной классификации болезней диагноза ВСД не существует, однако в российских больницах пациентам его ставят довольно часто.

Почему это происходит, и что делать человеку, у которого обнаружили вегетососудистую дистонию, СИА-ПРЕСС рассказала доктор медицинских наук, профессор, кардиолог сургутской клинической поликлиники №3 Людмила Саламатина.