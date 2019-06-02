​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2

Напоминаем, что каждое воскресенье в полдень мы будем публиковать нашу еженедельную подборку фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки в Сургуте.

В этот раз в нее вошли снимки, снятые нашими читателями с 27 мая по 2 июня.

Присылайте нам свои фотографии «мастеров» парковки с указанием места и времени съемки. Сделать это можно, отправив сообщение в нашу группу во «ВКонтакте» Новости Сургута ● СИА-ПРЕСС или на электронную почту suleymanova@siapress.ru.

А вот так паркуются на Бажова, 7. Пешеходы? А кто это? Фото прислала в редакцию Дина И. Оно сделано 15 мая в 14.37.





Фото с портала «Твой Сургут». Мы не могли обойти его стороной. Автор Сергей А. Снято на улице Чехова, 14/4, 27 мая в 8:30.





Игорь Н. пишет: «Вот такие неадекватные девушки приезжают в Кедровый Лог и это уже не первый раз!!! Остерегайтесь таких, она простых людей не видит, ей на них на плевать. Таксисту пришлось объезжать по тротуару». Фото от 29 мая.





Фото от 30 мая. Снято с 8 до 9 утра нашим читателем Юрием Н. «Прошелся по прямой от 32-го микрорайона до Мира, 43. Вот что наловил в ваш супермегапроект про эвакуацию»:

Пр. Мира, 47/2, рядом со стоянкой у «Пятерочки»









Пр. Мира, 53, в районе стоматологии «Жемчужная улыбка»





Между пр. Пролетарский, 1, и пр. Мира, 50, возле «Магнита».









Автор тот же. 31 мая в 8.20: «Трогательный способ парковаться, это на Мира, 53, у «Мира жалюзи»





Кстати, рекомендуем посмотреть первый выпуск нашего проекта «Эвакуируйте это!»