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​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 

Фото: А.Онопа
Фото: А.Онопа

Администрация Сургута согласовала проект парковой зоны возле будущего кафедрального собора св. Троицы в Сургуте на пересечении ул. Мира и Островского. На этой неделе специалисты компании-застройщика - Сибпромстрой и его субподрядной организации представили проект и план работы заказчику строительства: митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу Фокину. Руководитель югорского подразделения РПЦ благословил строителей на начало работ.

Завозить технику и строительные материалы, необходимые для планировки территории, бригада по благоустройству начала еще в первой половине рабочей недели, но непосредственно к работе приступить так и не смогла. Начать планировку будущего парка мешает несанкционированная парковка, немалая часть которой занята автохламом.

Куратор строительства - благочинный Сургутского благочиния Антоний Исаков через свой аккаунт в соцсетях обратился к владельцам заброшенных авто с просьбой убрать имущество с территории.

Если сургутяне проявят сознательность, пустырь в центре Сургута должен преобразиться достаточно быстро. В планах строителей, по меньшей мере, привести его в порядок, к 16 июня - храмовому празднику строящегося собора Дню св. Троицы. По традиции, в этот день от храма Преображения Господня, который сегодня является главным храмом Сургута, до стройплощадки нового кафедрального собора пройдет крестный ход, который завершится праздничным молебном под открытым небом. Вести службу будет главный священник Югры.

В этом году церемония будет происходить на стилобате храмового комплекса, а не на самой территории, как это было в предыдущие годы (Троицкое богослужение проходит в Сургуте по описанной схеме и маршруту с 2016 года, - прим. Авт.). Дело в том, что в завершении службы состоится освящение колоколов нового храма, которые удобнее и логичнее разместить вблизи здания церкви, - пояснил руководитель проекта - начальник участка «Сибпромстрой-9» Игорь Дьяченко.
И церковь, и парк в центре Сургута Ханты-Мансийская и Сургутская митрополия РПЦ возводит за счет пожертвований прихожан и крупных компаний. Строительство кафедрального собора началось в 2016 году, основные источники финансирования - Сургутнефтегаз и Сибпромстрой. Кстати, что только в Сургуте предприятие Николая Сторожука и Владимира Кожаева построило за счет средств учредителей шесть православных храмов и реконструировало кафедральный Преображенский собор. Парк при церкви св. Троицы станет уже третьим «зеленым» проектом компании в Сургуте: благоустройство территорий храмовых комплексов Георгия Победоносца и женского монастыря, ставшие популярными местами отдыха для жителей ул. Университетская и микрорайона ПИКС, в свое время были составляющими строительных проектов.

Кстати, на содержание этих парков бюджет города не тратит ни копейки. Они обслуживаются силами православным приходом церкви, на территории которых расположены. На понимание: содержание объектов благоустройства, подаренных Сургуту градообразующими предприятиями и общественными объединениями, - задача муниципалитета.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 197, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:50
глупости какие - есть работающая процедура по вывозу автохлама - обращайтесь в администрацию города
Gopnik
не нравится
Сегодня в 15:01
Как же повезло школьникам с этим храмом. Встал на уроке помолился и пятерку получил..

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