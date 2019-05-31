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​Почему бизнес за нас борется, а власть нет

Фото: vk.com/mega_ekb
Фото: vk.com/mega_ekb

В четверг мой день был посвящен не работе, а важному семейному делу — сбору ребенка в летний лагерь. Необходимо было купить всякие нужности и дооформить документы. Почти все можно было решить в одном месте: мы отправились в «Мегу. Екатеринбург». Там и нужные магазины, и МФЦ. Между «экстренно все купить» и «успеть на заключительную в сезоне тренировку» у нас был час. И он был чудесный.

Пообедали в ресторане «Икеа» и вышли прогуляться по территории торгового центра. Там круто.

Зона «пляжного» отдыха с фонтаном-бассейном, в котором можно освежиться в жаркий летний день и покататься на надувных розовых фламинго, удобные широкие скамьи-лежаки в тени.

Рядом огромная детская площадка, где все из металла и дерева. Куча всяких активностей. Песочница с разными развлечениями. Там даже экскаватор! Горки и веревочная лестница для смелых и не очень, качели. И удобные лежаки, на которых вполне можно расположиться всей семьей. Между «пляжем» и детской площадкой популярный в городе ресторанчик, а в нем чистая и удобная уборная. В общем, если бы у лежаков были розетки, я бы проводила в «Меге» все теплые дни вместе с ребенком.

Но буквально год назад у «Меги» такого чудесного места отдыха не было. Руководству ТРЦ пришлось все это создать, чтобы восполнить потерю клиентов. Дело в том, что рядом «Радуга парк». И это не просто большой торговый центр, это реально парк. Здание идеально вписано в природную среду.


Фото: vk.com/tcraduga

Парк с прогулочными дорожками, пруд с утками, которые никуда не улетают даже зимой, водопад, лежаки рядом с водоемом, развлечения для взрослых и детей. Там вполне можно провести весь день в любое время года, многие так и делают. И за день, конечно, в ТРЦ оставляется гораздо больше денег, чем за пару часов, которые были бы потрачены просто на покупки. И деньги оставляют даже те, кто приехал просто отдохнуть, а не за продуктовой корзиной на неделю.

И сейчас почти у каждого уважающего себя ТЦ в городе есть место, где можно отдохнуть. Это такой маркетинговый ход, очень приятный для горожан. Тем более он хорош, что городские власти не слишком парятся над созданием комфортной среды отдыха. Если взять для сравнения муниципальный парк отдыха им. В. Маяковского в уральской столице — то это унылое… местечко.


В 2017 году в парке Маяковского появилась Аллея ратной славы. Установленные надгробия, мягко говоря, удивили горожан. Фото: znak.com/Яромир Романов

Когда мы там были последний раз, там были разбитые дорожки, замусоренные газоны, старые карусели и не вызывающие доверия шаурмячные. Но я не думаю, что это слишком беспокоит руководство парка, потому что он существует на муниципальные деньги. И бороться за клиентов ему не нужно.

У городских властей, в принципе, при создании любых новых зон (площади для проведения культурных мероприятий, спортивного стадиона или парка для отдыха) стоит цель не привлечь в нее граждан, а вовремя освоить бюджетные средства. Чтобы получить еще средства для новых зон и содержание созданных. Порой кажется, что они специально создают какую-то фигню, чтобы люди там не особенно собирались: место, которое не слишком привлекает людей, гораздо легче содержать. Там и мусорить-то некому.

То, что в Сургуте собираются вложить 180 миллионов в вымощенную дурацкой плиткой площадь для шести потенциальных «шаурмячных» — не удивляет и не шокирует. Это — такая норма жизни муниципальных властей. Им нужны бюджеты, чтобы их можно было осваивать. А не какие-то там комфортные зоны отдыха и вот это вот все. Им надо, чтобы люди работали и платили налоги. А для тех, кто не платит налоги, есть судебные приставы и законы о контроле движения средств на личных счетах.

Так что комфортно отдыхать мы можем только потому, что условные «Окей» и «Ашан» борются за то, где мы купим яйца. Остается надеется, что бизнес будет заинтересован еще и в том, чтобы нас побольше было живых и здоровых, и он начнет вкладываться в качественную медицину. Страсти про государственные поликлиники описывать можно бесконечно. Но вы все знаете и без меня.

Подробнее о новой главной площади Сургута можно почитать здесь. А чем она плоха (всем) — тут.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 459, комментариев: 2


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 11:58
Освоить = частично откатить себе, любимому, в карман!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:42
Хорошо сказано про приставов и законы. Приставов и законодателей на Колыму.

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