​Запрещено строить здание, если его внешний вид нарушает правила благоустройства. Тогда почему в вопросе вырубки деревьев мы безоружны?

На заседании постоянного комитета думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку депутаты обсудили тему, которая последние две недели вызывает недоумение горожан: вырубку деревьев на улице Энергетиков.

«На улице Энергетиков, 20 снесли рощицу. Ей было 35 лет, 40 деревьев. Как такое могло произойти? — Заявил депутат Виктор Рябчиков. — На этот вопрос звучат какие-то поверхностные ответы: это частная территория. Но у нас, у администрации есть какие-то рычаги, чтобы таких ситуаций не происходило? Я звонил в комитет экологии. Люди возмущены, [говорят], это частная земля. Но подождите, есть же какие-то правила! Чтобы снести зеленое насаждение в городе и даже на своей даче, нужно уйму документов оформить, а у нас в городе вот так просто исчез мини-парк. Я отправил на главу города запрос, чтобы впредь такого не повторялось».

Представители администрации, присутствовавшие на комитете, ответили, что заявление действительно поступило, и вопрос будет проработан: «Если законом установлена ответственность, мы привлечем виновных лиц за совершение данного нарушения. Однако если муниципальными актами не было предусмотрено получение разрешения на вырубку деревьев, то в соответствии с действующим гражданским кодексом собственник имеет право самостоятельно распоряжаться своим участком».

На это замечание депутаты возразили, что, например, ни один застройщик не может построить здание, если его планировка и внешний вид идут вразрез с правилами благоустройства города. «А в вопросах вырубки деревьев город почему-то оказался безоружен», — заключил Виктор Рябчиков.

Его поддержал заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко. Он отметил, что если в городе не предусмотрена ответственность для владельцев участков, то ее нужно ввести. Тем более, что подобная практика есть и в других городах России. Например, в Москве: «Если потребуется законодательная инициатива, то мы готовы ее поддержать. И второй момент – даже если участок находится в собственности, то любое благоустройство и даже перепрофилирование участка требует внесения изменений в генплан земельного участка — ГПЗУ. В случае с Энергетиков, 20 это было сделано или нет? Если нет – то это в любом случае самоуправство».