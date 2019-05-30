Россия — страна не пьющая, а умирающая

«Россияне стали больше пить!» – бьют тревогу российские СМИ после очередного опроса ВЦИОМ, где выяснилось, что доля употребляющих алкоголь соотечественников выросла с 60 до 67 процентов. Думаю, не за горами очередные дурацкие и неэффективные запреты и прочие глупости, которые разные люди предлагают на фоне якобы растущей алкоголизации страны. Но мы с вами не такие: давайте возьмем большие данные и разберемся, что к чему.

Когда в России начинают разговор об алкоголе, обычно одновременно в шутку и всерьез рассуждают о том, как русские любят выпить, как они это много делают, и что вообще самый пьющий народ – это безусловно мы. Но если заглянуть в тематическую подборку отчетов об употреблении алкоголя масштабного ресурса ourworldindata.org, то результаты могут вас удивить. Россия не входит даже в десятку самых пьющих стран.

Так, в нашей стране в 2016 году выпили 11,7 литров чистого алкоголя на душу населения. Примерно столько же или чуть меньше, например, выпили в Финляндии, США, Канаде, Австралии и Греции. А есть целая масса стран, которые выпили больше, например: Франция (12,3), Латвия (12,9), Ирландия (13), Германия (13,4), Чехия (14,4), Литва (15!). И это только «цивилизованные»страны. Есть еще Нигерия, где выпивают 13,4 литра чистого алкоголя на человека. А вы говорите, «русские алкаши».

Если вы думаете, что у нас алкоголь пьют прямо повсеместно, в отличие от этих западных «слабаков», то тоже ошибаетесь. В 2010 году (более поздних данных не нашел) в России в течение года хотя бы раз выпили 67 процентов взрослого населения (совпало со свежим опросом ВЦИОМ). А вот данные по другим странам: США – 69 процентов, Канада – 77 процентов, Ирландия – 81 процент, Чехия – 89 процентов, Франция – 95 процентов.

Вы скажете: зато у нас пьют «жестко», от всей души. Опять мимо. Вот статистика по так называемым «heavy drinking sessions» («тяжелым случаям пития») – Всемирная организация здравоохранения считает таковыми единоразовый прием по меньшей мере 60 грамм чистого спирта (примерно шесть рюмок крепкого алкоголя). Опрос происходил по принципу: «Вы выпили вот столько хотя бы раз за последний месяц?» Вот результаты.

В России в 2010 году таковых оказалось 28 процентов. Во Франции – 31 процент, в Чехии – 43 процента, в Австрии – 52 процента, в Финляндии – 53 процента и в Литве – 56 процентов.

Из этого понятно, что Россия – ну явно не лидер по употреблению алкоголя. Много где в «первом мире» пьют больше, чаще и сильнее. Разве что в крепком алкоголе мы почти впереди всех – его россияне в 2013 году выпили 4,85 литра на душу населения, но нас обошли, например, Эстония и Литвой (около 5,6 литра) и Белоруссия (6,4 литра).

При этом все, что я написал выше, не отменяет один страшный факт: россияне, пьющие в целом меньше, чем много кто в мире, умирают от алкоголя в разы чаще остальных. Статистика за 2017 год, количество смертей от медицинских причин, связанных с алкоголем (то есть без пьяных убийств и суицидов): в большинстве стран мира, где в принципе пьют – от 1 до 5 на 100 тысяч населения, Россия – 14,4.

Близко находятся только соседи по постсоветскому пространству: Белоруссия – почти 20 (мировой лидер), Украина – 13,9, Литва с ее 15 литрами чистого алкоголя на человека – 9, США (пьет примерно как Россия) – 3,2, Франция – 3,7, Чехия – 2,9, Ирландия – 1,6. Помните, я писал, что Нигерия в среднем пьет больше России – так вот в Нигерии от алкоголя умерли в 2017 году 2,4 человека на 100 тысяч. В семь раз меньше, чем у нас. А это, извините, Западная Африка.

Лично я делаю следующий вывод: проблема не в том, сколько алкоголя выпивают в стране. Вопрос в том, какова структура потребления, качество напитков и уровень здравоохранения. Почти все страны, которые я перечислял в своих примерах, делают упор на слабоалкогольные напитки – вино и пиво, у нас – на крепкие (хотя тенденции в последние годы смещаются к слабым, это очень хорошо). Отдельный вопрос – качество и цена. Те, кто пил пиво в Чехии или вино во Франции, понимают существенную разницу с продуктами, которые мы покупаем в России. Мое свежее впечатление: во Франции вино, купленное даже за 2-4 евро, окажется очень вкусным и относительно безвредным для здоровья. Если вы в России купите вино за 150-200 рублей, то не факт, что на следующее утро проснетесь. Когда хороший алкоголь недоступен, а разные обстоятельства (жизненные, средовые, социальные) подталкивают к его употреблению – может случиться беда.

Мое мнение таково: лучшим решением для здоровья россиян (помимо налаживания социально-экономической ситуации, которая явно ввергает в печаль) было бы кардинально снизить ввозные пошлины на спиртные напитки из западных стран и фактически заново открыть рынок для иностранного производителя. И пусть он конкурирует с местными за клиентов. Да, закроется масса производящих спиртосодержащий шлак заводов – нам ведь не жалко, ведь человеческие жизни важнее рабочих мест, правда?

Да, есть и скандинавский опыт тотальных ограничений в сфере алкоголя. Видел я, как в duty-free идущего по Балтийскому морю парома финны сносили полки со спиртным. Не знаю, как подобное сработало бы в большой России, где контрафакт и прочую бодягу достать явно проще, чем в маленькой Финляндии.

В общем, проблемы с алкоголем в нашей стране – это комплекс социальных причин (из-за которых люди в принципе много пьют), ханжеского протекционизма, самообмана, низкого уровня здравоохранения и нежелания найти реальные корни трагедии и бороться с ними. Проще тупо ограничивать и надеяться на то, что само рассосется. Со временем рассосется, конечно, но вместе с нехилой массой населения. Берегите себя.

Редакция СИА-ПРЕСС напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью!