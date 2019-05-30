В Сургуте подорожали билеты на детские карусели? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Почему в парке такие дорогие билеты на карусели? И почти на всех каруселях надо сопровождение взрослого за полный билет соответственно», — спрашивает наша читательница Вера Недашковская.

Директор Городской парк культуры и отдыха Руслан Пиляй рассказал СИА-ПРЕСС, что в этом году роста цен на билет на аттракционы не было, а билеты никогда не делились на «взрослые» и «детские»: «Мы поднимаем цены раз в три года. Повышение было в пошлом году. Стоимость билета сейчас от 150 до 200 рублей, одинаково для взрослого или ребенка».

Также Пиляй отметил, что в этом году все карусели получили талоны допуска на сезонную эксплуатацию и все они будут работать. Батуты же будут надуваться только в теплые деньки. Появления новых аттракционов в ближайшем будущем не предвидится.

Полный список аттракционов в Городском парке культуры и отдыха в Сургуте можно посмотреть тут.

Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево?

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