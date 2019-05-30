​Спасибо, что не храм

Проект т. н. площади между офисами Тюменьэнерго и Газпром Трансом (так в эскизной документации), предъявленный сургутской администрацией общественности, ввергает в самый что ни на есть транс.

Полное скудоумие. Замостить пустырь цветной тротуарной плиткой и поставить на нем шесть ларьков в виде букв С. У. Р. Г. У. Т. – это если и шедевр, то шедевр непрофессионализма.

В Сургуте непонятно что из себя представляет центральная площадь Советов. Странное явление – площадь вокруг памятника основателям города, к которому не подступиться. То, во что превратили пространство вокруг снесенного дома Культуры Нефтяник, вообще не поддается компетентному определению (ах, да, это же вотчина СНГ, слышу я готовые отговорки. Но это еще и наш город, почему-то хочется мне возразить).

Наконец, река Сайма стоит (именно стоит, а не течет) десятилетия, без какой-либо надежды на набережную. Вот прямо тут и стоит – на границе предлагаемой «площади». Периодически возникают какие-то разговоры об этой набережной, чиновники хвастаются будущими (будущими, а не реализованными!) проектами, но воз, вернее, болото и ныне там.

Предложенный проект «площади» бессмыслен во всем. Если это место проведения городских праздников (на что намекает нарисованная сцена), то в городе достаточно мест для проведения праздников. Если это центр притяжения активных горожан – то чем же он так притягателен, кроме как шестью киосками и пустотой вокруг? Если это благоустройство и расчистка территории от хаотичных спортивных площадок – так не правильнее было бы пойти как раз в направлении спорта и, не ломая головы, превратить пустырь в ACTIVITYPARK с теннисными, волейбольными и футбольными площадками, роллер-дромами и скейт-парком? Европа и нормальные города в России интенсивно практикуют создание подобных зон. Их прелесть в том, что при сравнительно небольших инвестициях и эксплуатационных расходах они дают немедленный эффект (благоустройство и оживление территории, вовлечение в активный городской досуг большого количества людей, формирование идеологии здорового и активного образа жизни. Элементарный наглядный пример – сквер с уличными тренажерами возле ДК Строитель: дешево и эффективно). Кроме того, они позволяют сохранить территории для реализации содержательных и тщательно продуманных проектов в будущем – без какой-либо деформации пространства из-за градостроительной ошибки или сиюминутной конъюнктуры.

В этом плане спасибо, конечно, за то, что дело ограничится всего лишь тротуарной плиткой а не очередным собором. Но лучше, ей богу, двадцать спортивных площадок и аккуратный газон, чем от балды набросанный эскиз очередного (только одетого в бетон) пустыря с несколькими ларьками.

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