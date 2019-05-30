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​Власти Сургута построят новую главную площадь. Кто проектировал, что там будет, сколько денег потратят

Пять фактов об этой «точке притяжения людей»

В Сургуте появится новая главная площадь. Она расположится между офисом «Газпром трансгаза» и «кораблем» СурГУ – ради этого придется подвинуть парковку газовиков и убрать футбольное поле. Редакция СИА-ПРЕСС ответила на пять главных вопросов о пространстве, где городская власть планирует собирать людей на главные праздники и события.

Зачем нужна эта площадь?

Этот вопрос приходит в голову первым, ведь совсем рядом находится площадь СурГУ, где сейчас проходят основные мероприятия. Замглавы Сургута Алексей Жердев в разговоре с СИА-ПРЕСС объяснил, что территория возле университета по сути принадлежит округу (через департамент образования Югры), что усложняет согласование мероприятий, а еще она не соответствует новым стандартам антитеррористических законов.

«А на новом месте мы сделаем качественное плоскостное сооружение без объектов капстроительства, сразу учтем требования законов о безопасности массовых мероприятий, и к тому же это будет первым этапом большого благоустройства всей «подковы» СурГУ с переходом на парк «За Саймой». Мне кажется, Сургут давно это заслужил», – рассказывает Жердев.

Некоторые депутаты думы города, с которыми СИА-ПРЕСС обсудил эту площадь, отнеслись к проекту критически – одни назвали это желанием нынешней управленческой команды воздвигнуть себе «нерукотворный памятник», некоторые просто считают, что подобные траты бюджетных денег в непростое время неоправданны, а проводить мероприятия можно и возле СурГУ.

Сколько потратят?

В этом году городские власти вложат в площадь 25 млн рублей (из них почти 14 млн – из бюджетов округа и России, 11 млн – из городского), а на 2020 год на завершение объекта заложены 66,5 млн рублей. Всего – более 90 млн рублей. Проект, к слову, разработала компания «Зодчий», в руководство которой входит бывший главный архитектор Сургута Алексей Фокеев. Документ обошелся городскому бюджету в 2 млн рублей.

И что же там будет?

Директор архитектурного бюро «Зодчий» Александр Каликин рассказал СИА-ПРЕСС, что основной объект – это сама площадь, которая должна будет вместить 25 тысяч человек. «Предполагается размещение стационарных павильонов, которые разработаны дизайнерами и сложатся в слово «Сургут». Также на площади расположится информационное табло, фотозона и другие малые архитектурные формы. На площади предусмотрено возможное место для размещения сцены для проведения городских праздников», – сообщил Каликин.

Он также отметил, что подход к пространству у городской администрации оказался несколько однобоким – если на праздники площадь будет функционировать полноценно, то ее повседневное использование не предусмотрено.

А как же парковка Газпрома?

Ее подвинут чуть дальше и сделают полностью официальной парковкой на 300 машиномест. Предполагается, что там смогут оставлять автомобили не только работники Газпром трансгаза, но и все желающие – в том числе те, кто будет приезжать на мероприятия. А вот футбольному полю, которое находится чуть дальше в сторону университета, повезло меньше – его просто уберут.

Это будет круто?

Судя по картинкам, нет. Издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский назвал проект площади «бессмысленным во всем». «Если это место проведения городских праздников (на что намекает нарисованная сцена), то в городе достаточно мест для проведения праздников. Если это центр притяжения активных горожан – то чем же он так притягателен, кроме как шестью киосками и пустотой вокруг? Если это благоустройство и расчистка территории от хаотичных спортивных площадок – так не правильнее было бы пойти как раз в направлении спорта и, не ломая головы, превратить пустырь в ACTIVITY PARK с теннисными, волейбольными и футбольными площадками, роллер-дромами и скейт-парком? Европа и нормальные города в России интенсивно практикуют создание подобных зон», – считает издатель.

По его мнению, вместо пустой площади лучше было бы сделать подобие сквера возле бывшего ДК «Строитель» – с лавочками и спортивными сооружениями. Это и точка притяжения людей, и формирование идеологии здорового образа жизни, и возможность через некоторое время переделать территорию под какой-то тщательно продуманный концепт.

Обязательно почитайте, почему Тарас Самборский назвал новую площадь продуктом «полного скудоумия».


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Сегодня в 16:52, просмотров: 229, комментариев: 1


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 17:20
Тарас, как всегда, прав!

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