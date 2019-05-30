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Майская серия судебных заседаний по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова подошла к концу. Итоги

А. Андронов
А. Андронов

Сегодня, 30 мая, прошло последнее в этом месяце судебное заседание по «песочному делу» бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. Изучались вещественные доказательства.

Представители защиты Попова рассказали СИА-ПРЕСС, что наибольший интерес представляет коробка, в которой сложены документы (накладные, обязательства, реестры, копии договоров и так далее) по всем детским садам Сургута, которые приобретают песок.

«Не знаю, как эту информацию собираются в суде использовать. Песок, приобретаемый детскими садами в меньших количествах и за другие деньги, никак не может быть соотнесен со стоимостью песка, проданного оптом,

— пояснил корреспонденту Дмитрий Попов. — Кубический метр песка — самого чистого для детских песочниц, к примеру, стоит 100 рублей за куб. м. Его еще надо привезти: машина, условно, стоит 1000 рублей. Получается куб песка, доставленный на территорию детского сада, стоит 1100 рублей. Если два кубических метра — 1200 уже, то есть по 600 рублей за куб. А если пять кубов? Десять? Можно ли соотносить? Другой песок, другие деньги».

Также бывший глава города отметил, что если сегодня работа с вещдоками закончится и «никаких вопросов не останется», то уже на первом июньском заседании — 24 июня, он начнет давать показания. «Затем будут слушать свидетелей: со стороны обвинения их более 100, со стороны защиты — десять. Причем восемь из них находятся и в списках со стороны обвинения. То есть мы даже показания свидетелей трактуем по-разному: сторона обвинения, как якобы доказывающие вину, а я, в свою очередь, считаю, что эти показания как раз говорят о том, что я действовал в рамках законодательства», — рассказал СИА-ПРЕСС Попов.

Экс-мер также снова отметил, что вещдоки были представлены суду в хаотичном порядке: «Если вы обратили внимание, как выглядели сегодня документы, то вы видели, что они просто сложены в беспорядке, не подшиты и не пронумерованы. Грустно, что следствие, которое длилось три года, на выходе предоставило в суд документы в таком виде, который мы наблюдаем. А это, подчеркну, документы, которые были представлены как вещественные доказательства. Нам будет очень сложно работать с такими документами, ведь опираясь на них мы должны выстраивать линию защиты».

Напомним, судебные заседания по уголовным делам против Дмитрия Попова должны были начаться 24 июня, но неожиданно были перенесены на 27 мая. Бывшему главе города вменяют превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

Почитайте еще, как защита Попова не смогла обнаружить 30 томов уголовного дела. И остающиеся актуальные пять главных вопросов о суде над бывшим мэром Сургута.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 413, комментариев: 1


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 13:51
Жду того момента когда это "дело" наконец-то превратиться в песок, а те кто его состряпал понесут заслуженное наказание!

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